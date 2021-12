"Matrix 4" : doit-on revoir la trilogie originelle avant "Resurrections" ?

Le visage de Keanu Reeves ne le montre pas vraiment tant le temps ne semble pas avoir de prise sur le visage de l'acteur. Et pourtant, 20 ans sont passés depuis le tout premier film Matrix sorti en 1999. La trilogie originelle qui commence par l'émergence d'un héros et se termine par son sacrifice a marqué les amoureux de la science-fiction. Mais depuis Matrix Revolutions sorti en 2003, le public a eu le temps d'oublier les tenants et aboutissants de l'intrigue concoctée par les Wachowski.

Maintenant que le quatrième volet de la franchise est disponible, une question demeure : faut-il se replonger dans les trois premiers films pour y comprendre quelque chose. Nous avons vu Matrix Resurrections et nous pouvons vous assurer que vous n'êtes pas obligés de dépoussiérer vos DVD avant de réserver vos places de cinéma. D'ailleurs, vous pouvez oublier ces vieilles galettes si vous êtes abonnés à Netflix puisque la plateforme propose les trois films en ce moment. En effet, si vous avez été marqués par Matrix et que l'intrigue avec Neo, Trinity, l'Oracle, Morpheus est plutôt claire dans les grandes lignes dans votre esprit, tout ira bien. Resurrections s'amuse avec de très nombreuses références et flash-back (souvent de façon audacieuse et créatifs) pour remettre vos idées en place.

Par contre, si vous ne vous souvenez que la pilule bleue et rouge et de la scène avec les balles au ralenti... Une petite séance de rattrapage s'impose. Si vous avez le temps, nous vous conseillons de regarder les trois films. C'est l'idéal. Vous pourrez ainsi apprécier le style du premier volet... et vous lamenter sur la qualité de la suite. Si votre temps est précieux et que vous ne voulez pas passer un trop mauvais moment, nous vous conseillons de simplement regarder le premier film Matrix. Cela vous redonnera tous les codes et petits détails nécessaires pour suivre avec bonheur l'intrigue de Resurrections. Si votre temps est encore plus réduit, alors Internet peut vous aider. Nous avons créé un rapide résumé ici pour comprendre exactement les enjeux de cette suite et remettre vos neurones dans l'ordre.

Le visionnage du premier film pourra aussi vous aider à faire l'intéressant en répondant aux questions que pourraient avoir vos amis sur l'univers Matrix. Il vous permettra aussi de constater à quel point le premier film était audacieux dans sa direction artistique, sa narration, ses costumes et même ses couleurs... Une audace qui n'a malheureusement pas été ressuscitée dans le 4e film...