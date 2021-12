"Spider-Man : No Way Home" : que signifient les 2 scènes post-générique pour le futur ?

Doctor Strange dasn "Spider-Man: No Way home"

C'est reparti pour un tour. Comme le veut la tradition, un film Marvel se termine toujours par une ou deux scènes post-générique. Les fans le savent et ils attendent toujours patiemment que tous les noms des acteurs et techniciens défilent sur l'écran noir avant de quitter la salle.

Commençons tout d'abord par vous prévenir que la suite de cet article va contenir des spoilers. Si vous ne voulez rien savoir sur Spider-Man: No Way Home vous pouvez simplement découvrir notre critique garantie sans spoiler. Cela vous guidera pour savoir si vous devez mettre quelques dizaines d'euros dans des billets de cinéma et si la "hype" est justifiée. Maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, vous voilà prévenus.

Nous ne nous attarderons pas trop sur la première scène post-générique qui n'est qu'une continuation de celle de l'affreux Venom 2. On retrouve Eddie Brock et Venom dans leur petit hôtel. La paire se dit qu'elle aurait bien envie de se faire les dents sur notre Spidey préféré qui virevolte à New York. Mais Doctor Strange conclut son sortilège visant à faire oublier à tous l'existence de Peter Parker et nos deux affreux sont expulsés de notre réalité. Cependant, un morceau du symbiote Venom se détache de son hôte et reste dans le monde de Tom Holland... Peut-être une astuce pour intégrer le personnage sans avoir à fusionner les deux franchises-sœurs.

Un trailer du prochain Doctor Strange

Ce qui est plus intéressant, c'est la seconde scène post-générique. D'ailleurs, autant appeler un chat un chat, cette scène est tellement généreuse que nous pouvons parler d'une première bande-annonce du prochain Doctor Strange : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il s'agit d'un sacré clin d'oeil à la franchise Spider-Man puisque ce film avec le sorcier en chef de Marvel va être réalisé par Sam Raimi (le réalisateur derrière la trilogie avec Tobey Maguire).

Notre bon Doctor Strange semble une nouvelle fois menacée par le Multivers, ces dimensions parallèles qui interfèrent les unes avec les autres de façon chaotique. L'ambiance est très sombre et visuellement toujours aussi bluffante. C'est grâce à ce film que le Marvel Cinematic Universe raccroche les wagons avec les séries disponibles sur Disney +. On retrouve Wanda, la nouvelle alliée du sorcier. Sa maîtrise de la magie du chaos semble être la clef pour résoudre les problèmes de notre bon sorcier. Les deux personnages évoquent rapidement les événements de WandaVision. On a déjà hâte de savoir si on reverra Agatha Harkness dans Doctor Strange, ce serait merveilleux pour les fans.

Deux autres séries viennent pointer le bout de leurs nez : Loki et What If...? en effet Doctor Strange semble devoir stopper les conséquences de la fin de la série avec le Dieu de la Malice de Thor... et le grand méchant caché au bout de l'espace-temps semble être... un autre Doctor Strange maléfique tout droit sorti d'un monde parallèle (un peu comme dans certains scénarios de What if...?). Nous pouvons aussi voir qu'une créature tentaculaire avec un gros œil attaque New York. Des jouets inspirés par la série conçus par Lego ont déjà révélé que Strange, son ami Wong et une nouvelle venue, Miss America (America Chavez ) combattront cette créature nommée Gargantos... Qui sera donc le vrai méchant : le double de Strange ? Gargantos ? Wanda...? Réponse le 4 mai 2022 !