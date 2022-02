Sherlock Holmes : la véritable origine d'"Élémentaire, mon cher Watson"

Tout d’abord, rappelons si besoin que Sherlock Holmes a été créé en 1886 par Arthur Conan Doyle, qui est alors docteur, comme Watson, à Portsmouth dans le Sud de l’Angleterre.

On ne peut pas dire qu’il y a foule dans son cabinet alors entre deux consultations, pour passer le temps, Arthur Conan Doyle se met à écrire et imagine le fameux détective qu’il baptise dans un premier temps Sherringford Holmes. C’est le nom qui apparaît dans les brouillons d’Une étude rouge, la toute première enquête du roi de la déduction.

Au final, Conan Doyle trouve ce prénom trop long et pas assez efficace. Il garde donc le Sher de Sherringford et y ajoute Lock, en pensant à Shylock, le personnage du Marchand de Venise de Shakespeare. C’est le début d’un énorme succès littéraire qui ne s’est jamais démenti, car aujourd'hui encore, tout le monde connaît Sherlock et son fameux "Élémentaire mon cher Watson", sauf qu’il n’a jamais prononcé cette phrase !

C'est une citation apocryphe

Vous pouvez reprendre les quelques 60 aventures de Holmes, jamais vous ne lirez cette phrase. Et pour cause, Arthur Conan Doyle ne l’a jamais écrite ! C’est ce qu’on appelle une citation apocryphe, une citation attribuée à une personne qui n’en n’est pas l’auteur. Par exemple, Galilée n’a jamais dit devant ses juges à propos de la Terre : "Et pourtant elle tourne". Et Tarzan, au cinéma, n'a jamais prononcé la réplique "Moi Tarzan, toi Jane" !

En fait cette fameuse réplique est née en 1929, un an avant la mort de Conan Doyle, et apparait dans le premier film parlant mettant en scène le détective : Le Retour de Sherlock Holmes. Il faut donc l’attribuer Élémentaire mon cher Watson à Basil Dean et Garrett Fort, les deux scénaristes du film !

