Paris : pourquoi la légende urbaine des crocodiles dans les égouts est vraie

Si aujourd’hui, à part au zoo et dans les boutiques Lacoste, on n’a aucune chance de croiser un crocodile en plein Paris, c’est arrivé une fois. Une fois qui a suffi pour répandre cette rumeur à la peau aussi dure qu’un alligator…

Le 7 mars 1984, alors qu’ils travaillent dans les souterrains de la capitale, des égoutiers tombent nez à nez avec un crocodile du Nil de 80 cm. Ils appellent en urgence les pompiers de Paris. Ils finissent par la retrouver non loin du Pont Neuf et à l’aide d’une pelle et d’un balai, ils réussissent à la tenir en respect avant de réussir à lui ficeler la gueule pour éviter qu’elle les morde. Ils refilent alors le bébé à la ménagerie du Jardin des Plantes où cette femelle crocodile de deux ans baptisée Éléonore est prise en charge. On en apprend alors un peu plus…

S’est-elle échappée d’une animalerie des quais parisiens ou ses propriétaires s’en sont-ils débarrassés quand sa taille a augmenté ? L’origine de la présence d'Éléonore reste floue. Mais, sa survie n’étonne pas les vétérinaires : les égouts étant relativement chauds et la nourriture abondante (les rats évidemment), Éléonore devait être là depuis un ou deux mois et survivait sans trop de problèmes.

Après le Jardin des Plantes, Éléonore a été transférée à l’aquarium de Vannes, en Bretagne, où elle a passé 36 ans dans un décor d’égouts reconstitué avant de finir sa vie dans la Ferme aux Crocodiles dans la Drôme. Elle y est décédée en mai dernier, elle pesait alors 200 kilos et a sans doute été victime d’un mâle un peu trop agressif. Ses soignants ont versé quelques larmes pour cette femelle au destin incroyable, des larmes qui, elles, n’étaient pas de crocodile.

