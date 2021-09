Pilule rouge ou pilule bleue ? On avait presque oublié que Matrix allait revenir sur nos écrans. Mais malgré l'attente, le projet mené par la réalisatrice Lana Wachowski (et officiellement baptisés Matrix Resurrections) prépare son atterrissage. Un site internet a été lancé pour accompagner la promotion du film. Un site internet qui profite de quelques données personnelles pour offrir des messages personnalisés aux Internautes mais surtout, un site qui se transforme en véritable teaser.

Dans chaque clip personnalisé vous pouvez enfin découvrir les premières images de ce quatrième volet. Illusion, technologie, philosophie, action, nouveaux et anciens personnages se bousculent dans le plus pur esprit Matrix.

Ces premiers visuels sont aussi présents pour annoncer la bonne nouvelle : la première vraie et longue bande-annonce du film sera dévoilé ce jeudi 9 septembre, à 15h en France pour être précis.

Dans ces images on peut revoir notre héros Neo toujours joué par Keanu Reeves. Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff et Carrie-Anne Moss sont reconnaibles dans les plans dévoilés. On sait que le casting rassemblera quelques anciens visages et des nouveaux : Jada Pinkett-Smith jouera Niobe, Daniel Bernhardt l'Agent Johnson et Lambert Wilson reprendra son rôle de Mérovingien. Neil Patrick Harris, Christina Ricci et Priyanka Chopra ont aussi été annoncés.