Neo semble avoir tout oublié des aventures de la première trilogie Matrix. Et c'est bien pratique parce que le public a sans doute lui aussi oublié une bonne partie de l'intrigue de la saga de science-fiction... Tels sont les prémisses de ce quatrième volet de Matrix, baptisé Resurrections, dont la bande-annonce mystérieuse et gorgée d'action vient d'être dévoilée ce 9 septembre 2021.

Le nouveau film de la réalisatrice Lana Wachowski avait préparé son arrivée avec la diffusion quelques jours auparavant de petits clips sur un site internet lancé pour accompagner la promotion du film. Ce site profitait de quelques données personnelles pour offrir des messages personnalisés aux internautes. Vous pouvez découvrir les premières images de ce quatrième volet. Illusion, technologie, philosophie, action, nouveaux et anciens personnages se bousculent dans le plus pur esprit Matrix.

Une replongée dans le premier épisode

Dans ces images on peut revoir notre héros Neo toujours incarné par Keanu Reeves. Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff et Carrie-Anne Moss sont reconnaissables dans les plans dévoilés. On sait que le casting rassemblera quelques anciens visages et des nouveaux : Jada Pinkett-Smith jouera Niobe, Daniel Bernhardt, l'Agent Johnson et Lambert Wilson reprendra son rôle de Mérovingien. Neil Patrick Harris, Christina Ricci et Priyanka Chopra ont aussi été annoncés.

Neo semble avoir oublié la première trilogie et la Matrice est déterminée à le contrôler. Malgré des visions et des souvenirs, notre héros de retour dans notre monde (artificiel en réalité) semble contrôler par un psychiatre et un traitement lourd qui l'empêche de qui la Matrice. Un traitement qui prend la forme des fameuses pilules bleues que les fans reconnaîtront.

Est-il fou ou lui cache-t-on encore une fois la vérité ? Resurrections nous replonge dans le concept même du tout premier épisode qui a révolutionné le genre. Les amateurs d'action et de SF se délecteront des images de la seconde partie du trailer où les balles sont ralenties par la pensée et les mises en scène sont plus surprenantes les unes que les autres.