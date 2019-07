"Thor: Love and Thunder " : Natalie Portman jouera la version féminine de Thor

publié le 22/07/2019 à 17:41

C'est l'annonce explosive et ultra-réjouissante qu'a fait Taika Waititi, le réalisateur du quatrième volet de la saga, Thor : Love and Thunder, au Comic-Con 2019. C'est au tour d'une femme de jouer le personnage de Thor dans le prochain film sur le dieu du tonnerre et de la foudre. Et c'est Natalie Portman (Jane Foster), ni plus, ni moins qui incarnera la nouvelle héroïne au célèbre marteau.

"J'ai toujours eu des envies de marteau" a dit Natalie Portman au Comic-Con 2019. Pour illustrer et confirmer la déclaration du réalisateur Taika Waititi, elle est montée sur scène et a brandi Mjolnir, l'arme culte du dieu de la foudre.

Selon le média américain Polygon, le réalisateur aimerait suivre les comics de Jason Aaron, qui introduit Jane Foster en tant que Thor. S'il les suit à a lettre dans le prochain film, le personnage qu'elle incarnait, Jane Foster, va se rapprocher de Thor (Chris Hemsworth) et finir par brandir Mjolnir, récupérant ainsi les pouvoirs de l'arme ainsi que son costume, le jour où les Géants de la Glace attaqueront la Terre.

C'est donc le grand retour de l'actrice dans le MCU, alors qu'elle avait déclaré en 2016 qu'elle "en avait fini avec Marvel". Cette dernière a même relayé l'information sur son compte Instagram, enthousiaste : "Tellement ravie de vous annoncer la nouvelle #sdcc2019 que je serai de retour dans le #mcu de @marvel en tant que femme Thor avec les légendes @taikawaititi @tessamaethompson et @chrishemsworth".

Comme nous vous l'avons annoncé dans un récap complet des nouvelles du Comic-Con 2019, le 4e volet de Thor intitulé Thor : Love and Thunder sortira en salle le 5 novembre 2021.