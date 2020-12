publié le 24/12/2020 à 10:00

Il est 20h, l'heure du couvre-feu. Il fait nuit et froid dehors, mais heureusement vous êtes au chaud sous votre couette (ou le plaid qui traîne dans votre salon). L'atmosphère parfaite pour lancer un film de Noël avec une boisson chaude à la main. Vous n'arrivez pas à choisir ? Pas de panique : RTL.fr vous a concocté le guide des meilleurs programmes à regarder en cette fin d'année.

Du cultissime Love Actually, la comédie britannique romantique par excellence, aux traditionnels Maman, j'ai raté l'avion et Gremlins, profitez de vos soirées de Noël pour prolonger l'esprit des fêtes. De quoi vous occuper l'esprit et de découvrir certains films que vous n'auriez pas eu le temps de découvrir comme Little Women de Greta Gerwig sorti en 2019 au cinéma et récompensé, entre autres par l'Oscar des Meilleurs Costumes.

Installez-vous confortablement et laissez-vous envahir par l'esprit de Noël en naviguant sur vos plates-formes préférées telles Netflix, Salto, Amazon Prime et Disney+.

Netflix : "Love Actually"

Comment passer les Fêtes de fin d'année sans se dandiner au moins une fois avec Hugh Grant sur Jump For My Love des Pointer Sisters ? Dans Love Actually, le séduisant acteur britannique joue le rôle du Premier ministre du Royaume-Uni. Fraîchement élu, il s'éprend de son assistante Natalie (Martine McCutcheon). S'ensuit une série de péripéties où l'on suit son histoire d'amour mêlée à celles des autres personnages interprétés entre autres par Emma Thompson, Colin Firth, Alan Rickman, Thomas Sangster (récemment vu dans Le Jeu de la Dame), Liam Neeson ou encore Keira Knightley. Avec son casting incroyable, Love Actually est devenu une comédie romantique indispensable des Fêtes de fin d'année grâce à ses scènes cultes et sa bande originale piquée de l'humour du regretté Bill Nighy. Ce dernier y interprète Billy Mack, un chanteur has-been qui, à l'occasion de Noël, reprend un de ses vieux tubes sous le titre Christmas Is All Around (Noël est partout).

> Love Actually - Hugh Grant dancing

Bonus : Home For Christmas

Si vous préférez les formats courts, regardez les deux (petites) saisons de cette série norvégienne au scénario touchant et sans clichés. Home For Christmas met en scène le personnage de Johanne, 30 ans, raillée par sa famille à chaque Noël parce qu'elle est célibataire. Lasse des piques de sa mère et de faire tâche aux côtés des familles à l'apparence parfaite de ses frère et sœur, elle décide de mentir et d'annoncer qu'elle est en couple... Il lui reste alors une vingtaine de jours pour trouver la personne qui l'accompagnera au réveillon de Noël.

Salto : "Gremlins"

Bien avant "Baby Yoda" dans The Mandalorian, il y avait Guizmo, l'adorable mogwaï des Gremlins sorti en 1994. Une boule de peluche et de douceurs, mais qui se transforme en créature des enfers si on lui donne à manger après minuit, entre autres. Dans cette aventure intemporelle, le jeune Billy qui a reçu Guizmo en cadeau de Noël, essaye de nouer une amitié avec cette petite créature alors que d'autres Gremlins mal intentionnés décident de semer la terreur dans la ville.



> GREMLINS - Bande Annonce Officielle - Gizmo / Steven Spielberg

Bonus : Le Journal de Bridget Jones

D'accord l'intrigue ne se déroule pas entièrement pendant les Fêtes de fin d'année, mais dans ce premier volet des aventures de Bridget Jones (Renée Zellweger), l'héroïne au célibat endurci (re)fait la rencontre de Mark (Colin Firth) au cours d'une fête de Noël organisée par ses parents. On apprécie, au milieu des coupes de champagne et du buffet, les pulls aux couleurs flamboyantes de ce dernier. En particulier celui qui représente un renne au nez rouge... Bref, un classique drôle et sarcastique qui se regarde à tout moment de l'année.

OCS : "Little Women"

Réalisé par Greta Gerwig, Little Women sorti au cinéma en 2019 offre une réécriture moderne, touchante et puissante des célèbres écrits de Louisa May Alcott. Autour de l'héroïne intemporelle Jo March (Saoirse Ronan) qui rêve de devenir auteur, on découvre ses sœurs Amy (Florence Pugh), Meg (Emma Watson) et Beth (Eliza Scanlen). Elles rêvent d'amour, d'indépendance, de liberté, dans une société du du XIXe siècle qui refuse de laisser les femmes mener leur vie. La caméra de Greta Gerwig suit chacune de ses héroïnes auxquelles on peut toutes s'identifier à un moment de leurs histoires et leurs relations avec Laurie (Timothée Chalamet) et Pr Friedrich Bhaer (Louis Garrel).



> Les Filles du Docteur March - Bande-annonce Officielle - VOST

Bonus : L'apprenti Père NoëlLe réalisateur Luc Vinciguerra vous entraîne dans L'apprenti Père Noël dans un dessin animé de toute beauté. Vous découvrirez l'histoire de Nicolas, un jeune orphelin au cœur pur choisi pour devenir l'apprenti du Père Noël. Commence alors pour le petit garçon un entraînement intensif au pays des jouets. Mais attention, il faut bien respecter les règles si on ne veut pas briser la magie de Noël... Un conte tendre pour le jeune public dans l'esprit de Noël.



Amazon Prime Video : "The Holiday"

Cameron Diaz d'un côté de l'Atlantique, Kate Winslet de l'autre. Dans The Holiday, les deux actrices interprètent Amanda Wood et Iris Simpkins, deux femmes qui échangent leurs maisons le temps des vacances de Noël : l'une quitte son cottage dans la campagne britannique pour emménager dans l'immense villa californienne de l'autre, et vice-versa. Pendant ces quelques jours dépaysants, chacune va faire une rencontre qui va changer le cours de ses vacances. On retrouve au casting Jack Black et Jude Law dont les talents d'acteurs viennent se mêler à l'ambiance cocooning de ce film de Noël, doux et réconfortant... Parfait à regarder sous un plaid, chocolat chaud et biscuits épicés à portée de main !



> The Holiday (2006) Official Trailer 1 - Kate Winslet Movie

Bonus : Die Hard

Plus de trente ans après sa sortie, le public n'est toujours pas d'accord lorsqu'il s'agit de savoir si Die Hard est un film de Noël ou non. À vous de choisir votre camp en regardant ce film d'action culte des années 1980. Suivez le flic John McClane (Bruce Willis) dans sa mission : empêcher une attaque terroriste lors d'une fête de Noël à Los Angeles, dans la célèbre tour Nakatomi Plaza. Alors film de Noël ou pas ?

Disney+ : "Maman, j'ai raté l'avion"

Maman, j'ai raté l'avion ! est sans aucun doute l'une des comédies familiales cultissimes des années 90. Ce petit Kevin McAllister qui ne supporte plus sa famille et vit ensuite sa meilleure vie à s'empiffrer de glace et à entrer dans la chambre de son grand frère Buzz, sont parmi les scènes qui peuvent toujours faire rire les spectateurs et les spectatrices. Le clou du spectacle est bien évidemment lorsque Kevin met en place sa série de pièges contre les cambrioleurs, rythmée par la musique des fêtes de Noël. Un film un poil en avance sur la période des fêtes de fin d'année, mais qui fait toujours du bien au moral.



> Maman, j'ai raté l'avion - La Bande Annonce VF

Bonus : Lego Star Wars : Joyeuses FêtesNoël s'invite dans la galaxie très très lointaine. Un film pour toutes les générations de fans où Rey, Finn, Poe, trio de la dernière saga Star Wars au cinéma doivent organiser une fête de Noël digne de ce nom. Rey fait alors la découverte d'un cadeau qui lui permet de voyager dans l'espace et le temps. Elle est alors propulsée dans les grands moments de la saga originelle comme l'entraînement de Luke Skywalker sur Dagobah ou encore la destruction de l'Étoile Noire. L'occasion pour Kylo Ren de rencontrer son grand-père Dark Vador dans une séquence déjà devenue culte.