"Chambre 2806 : L'Affaire DSK" : pourquoi Nicolas Sarkozy y est-il évoqué ?

publié le 07/12/2020 à 14:05

Quatre épisodes pour tenter de percer le mystère de la chambre 2806. Netflix consacre une mini-série documentaire à l'affaire du Sofitel qui précipita la chute de Dominique Strauss-Kahn, accusé de viols.

Dans Chambre 2806 : L'Affaire DSK, mis en ligne ce lundi 7 décembre sur la plateforme, plusieurs proches de l'ancien patron du FMI, témoignent comme Élisabeth Guigou (ancienne Garde des Sceaux dans le gouvernement Jospin de 1997 à 2000, ndlr) et Jack Lang (ancien ministre de l'Education nationale dans le gouvernement Jospin de 2000 à 2002, ndlr). Le réalisateur de ce documentaire Jalil Lespert donne aussi la parole à Nafissatou Diallo et Tristane Banon.

L'ancien ministre socialiste a déjà mis en place sa contre-offensive contre en annonçant sa participation à un documentaire où il livrera sa "version des faits". Les accusations de viols contre Dominique Strauss-Kahn ont été abandonnées au pénal en août 2011. Mais l'affaire s'est poursuivie au civil jusqu'en décembre 2012 et se conclura par un accord financier.

Un adversaire pour la présidentielle de 2012

Le documentaire produit par Netflix retrace ainsi tous les aspects judiciaires de cette affaire, mais évoque aussi la piste Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy se connaissent depuis plusieurs années et se sont affrontés à de multiples reprises lors de débats télévisés. L'un socialiste est considéré comme un sérieux candidat à l'Élysée pour la présidentielle de 2012, l'autre issu de l'UMP cherche à se représenter pour un second mandat.

"Ils se connaissent bien. Nicolas Sarkozy n'a pas d'illusions sur ce qu'est Dominique Strauss-Kahn. Il connait aussi sa vie cachée", explique dans le documentaire, Raphaëlle Bacqué, grand reporter au Monde.

Dans Chambre 2806 : L'Affaire DSK, Alain Hamon, journaliste spécialisé en police-justice, estime qu'"à l'époque, Dominique Strauss-Kahn est suivi par la Direction centrale du renseignement intérieur (DGSI). C'est le FBI à la française voulu par Nicolas Sarkozy (...) On a compris que DSK serait candidat à la présidence de la République, donc c'est potentiellement un adversaire pour certains. Il se trouve que le 'certain' est Nicolas Sarkozy. Il a tous les outils pour pouvoir contrôler ce que son principal adversaire fait. Nicolas Sarkozy voulait tout savoir de tous les dossiers. Les informations les plus sensibles remontaient forcément jusqu'à lui".

Un "échange assez vif" entre Sarkozy et DSK ?

Selon Raphaëlle Bacqué, "Nicolas Sarkozy sait qu'en 2006, la police a arrêté deux voitures au Bois de Boulogne (...) Les policiers ont reconnu Dominique Strauss-Kahn. Nicolas Sarkozy le sait. Pour lui, c'est une évidence Dominique Strauss-Kahn ne pourra jamais aller jusqu'au bout, à cause justement de ses affaires avec les femmes".

Le réalisateur de Chambre 2806 : L'Affaire DSK Jalil Lespert fait aussi témoigner des amis de l'ancien patron du FMI, dont Laurent Azoulai, ancien trésorier du Parti socialiste. Ce dernier raconte que "lors d'une conférence internationale, il y a un échange assez vif entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn dit en direct à Sarkozy : 'Je sais que tes gars cherchent à monter un dossier contre moi. Il vaut mieux pour toi que tu arrêtes parce que sinon ça ira loin'".

Et d'ajouter : "Dominique nous rassemble une semaine avant l'affaire du Sofitel et nous dit : 'Je sais que je suis écouté, que mes mails sont lus, que mon téléphone est écouté. Je sais qu'on cherche à me griller'. Il a la conviction intime que dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, certains montent des dossiers contre lui et qu'un jour au l'autre ça risque de réapparaître".