publié le 09/09/2020 à 22:59

C'est un des films de science-fiction les plus attendus de ces dernières années, et nous pouvons désormais en voir les premières images. La première bande-annonce de Dune, réalisé par Denis Villeneuve et prévu pour le 23 décembre 2020, est arrivée.

Le film portera à l'écran le roman culte du même nom de Frank Herbert, paru en 1965, avec un impressionnant casting composé notamment de Timothée Chalamet, Josh Brolin, Oscar Isaac ou encore Zendaya.

Après Premier Contact (2016) et Blade Runner 2049 (2017), le réalisateur québécois, Denis Villeneuve, s'essaye une nouvelle fois à la science-fiction. Cette première bande-annonce fixe le décor de la planète désertique Arrakis - au coeur de Dune - avec ses étendues désertiques et sa lumière éblouissante. Des images accompagnées par le morceau Eclipse de Pink Floyd, repris par le compositeur primé Hans Zimmer.

Excluant donc un éventuel report, comme ce fut le cas pour plusieurs films en 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus, il ne reste normalement qu'un peu plus de trois mois à patienter avant d'obtenir le résultat final. Dans un entretien de 2016 avec Variety, Denis Villeneuve expliquait qu'adapter Dune au cinéma était "un rêve de longue date" qui "n'aboutirait pas" selon lui. Quelques années plus tard, le contraire a été prouvé.