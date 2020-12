Netflix : tous les codes pour accéder aux catégories cachées du catalogue

publié le 19/12/2020 à 17:46

Avec les vacances de Noël qui commencent, peut-être regarderez-vous Netflix plus que d'ordinaire. Vous avez terminé The Crown et The Queen's Gambit, et la série-documentaire dont tout le monde parle : Chambre 2806 : L'Affaire DSK. Les grands classiques sont donc dans votre rubrique "Revoir".

Désormais, une seule question se pose : que vais-je regarder ? Pas de panique. Il existe sur Netflix toute une batterie de sous-catégories qui vont vous permettre de visionner des milliers d'heures de films, séries et autres documentaires en fonction de vos préférences.

Pour utiliser ces codes, c'est simple. Dans votre navigateur, accédez à Netflix, identifiez-vous et tapez : http://www.netflix.com/browse/genre/LECODE. Par exemple : http://www.netflix.com/browse/genre/77232 vous donnera accès aux films d'action asiatiques et https://www.netflix.com/browse/genre/4720 aux documentaires LGBTQ+. Il suffit simplement de changer les dernier chiffres.

Les codes des sous-catégories Netflix

Action & Adventure (1365)

Films d'action asiatiques (77232)

Les classiques de l'action et de l'aventure (46576)

Films d'action comiques (43040)

Films d'action à suspense (43048)

Aventure (7442)

Films de super-héros (10118)

Westerns (7700)

Espionnage (10702)

Films policiers (9584)

Films d'action étrangers (11828)

Arts martiaux (8985)

Films d'action militaires (2125)

Animé (7424)

Adulte (11881)

Action (2653)

Comédies (9302)

Drames (452)

Films d'animation japonaise (3063)

Science-fiction (2729)

Horreur (10695)

Fantasy (11146)

Séries (6721)

Jeunesse et films familiaux (783)

0 à 2 ans (6796)

2 à 4 ans (6218)

5 à 7 ans (5455)

8 à 10 ans (561)

11 à 12 ans (6962)

Programmes éducatifs (10659)

Disney (67673)

Adaptations de la littérature jeunesse (10056)

Films familiaux (51056)

Dessins animés (11177)

Programmes jeunesse (27346)

Programmes jeunesse musicaux (52843)

Contes animaliers (5507)

Classic Movies (31574)

Comédies (31694)

Drames (29809)

SF et Fantasy (47147)

Thrillers (46588)

Film Noir (7687)

Films de guerre (48744)

Épopées (52858)

Films étrangers (32473)

Muet (53310)

Westerns (47465)

Comédies (6548)

Comédies noires (869)

Comédies étrangères (4426)

Comédies de fin de soirée (1402)

Documentaires parodiques (26)

Comédies politiques (2700)

Comédies farfelues (9702)

Comédies sportives (5286)

Stand-up (11559)

Comédies pour ados (3519)

Satires (4922)

Comédies romantiques (5475)

Comédies burlesques (10256)

Films cultes (7627)

Série B (8195)

Films déjantés (1252)

Films d'horreur cultes (10944)

SF et Fantasy culte (4734)

Comédies (9434)

Documentaires (6839)

Biographie (3652)

Crimes (9875)

Étranger (5161)

Historiques (5349)

Militaires (4006)

Sports (180)

Musiques & Concerts (90361)

Voyage et aventure (1159)

Politique (7018)

Religions (10005)

Science & Nature (2595)

Société (3675)

Drames (5763)

Biographies (3179)

Classiques (29809)

Drames judiciares (528582748)

Drames policiers (6889)

Adaptations (4961)

Tirés d'une histoire vraie (3653)

Lacrymal (6384)

Etranger (2150)

Sports (7243)

LGBT (500)

Indépendent (384)

Adolescence (9299)

Militaire (11)

Historiques (12123)

Politique (6616)

Romantique (1255)

Showbiz(5012)

Sociaux (3947)

LGBTQ+ (5977)

Comédies (7120)

Drames (500)

Films romantiques (3329)

Étranger (8243)

Documentaires (4720)

Séries (65263)

Horreur (8711)

Série B (8195)

Créatures (6895)

Cultes (10944)

Les profondeurs (45028)

Étranger (8654)

Comédie (89585)

Monstre (947)

Tueurs en séries (8646)

Surnaturel (42023)

Ados (52147)

Vampire (75804)

Loups-garous (75930)

Zombies (75405)

Histoires sataniques (6998)

SF & Fantasy (1492)

Action (1568)

Alien (3327)

Classique (47147)

Cultes (4734)

Fantasy (9744)

Aventures SF (6926)

Drames SF (3916)

Horreur SF (1694)

Thrillers SF (11014)

Étranger (6485)

Thrillers (8933)

Action (43048)

Classiques (46588)

Policiers (10499)

Étranger (10306)

Independants (3269)

Gangster (31851)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers politiques (10504)

Mystères (9994)

SF (11014)

Espionnage (9147)

Surnaturel(11140)

Séries télé (83)

Britanniques (52117)

Classiques (46553)

Policiers (26146)

Cultess (74652)

Gastronomie et Voyage (72436)

Jeunesse (27346)

Coréen (67879)

Mini-séries (4814)

Militaire (25804)

Sciences (52780)

Aventures (10673)

Comédies(10375)

Documentaires (10105)

Drames (11714)

Horreur (83059)

SF et Fantasy (1372)

Téléréalité (9833)

Ados (60951)