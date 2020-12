69. Comment "The West Wing" permet de mieux comprendre la politique américaine

Plus de quatorze ans après son ultime épisode, The West Wing (À la Maison-Blanche en version française) n'a rien perdu de sa pertinence. Cette série créée par Aaron Sorkin (le scénariste de The Social Network) raconte le quotidien de l'"aile ouest" du bâtiment présidentiel où se trouve le cœur du réacteur du pouvoir aux États-Unis.

En sept saisons, diffusées entre 1999 et 2006, tout y est abordé : le fonctionnement du Bureau ovale, l'importance du secrétaire général, la communication de crise, la séparation des pouvoirs, le poids de la Cour suprême, mais aussi les tensions avec les partenaires ou les ennemis internationaux.

Un président démocrate, joué par Martin Sheen (vu dans Apocalypse Now), et son équipe y sont mis en scène en train de négocier avec le Congrès pour faire passer une loi ou d'éviter l'escalade d'une guerre. Mais la série écrite par Aaron Sorkin décrit aussi l'entourage du chef de l'État, dont son "Chief of Staff", véritable chef d'orchestre de la politique présidentielle.

Tout au long de ses 155 épisodes, The West Wing, fiction considérée comme culte par beaucoup (dont des hommes politiques français) et qui aura prédit l'élection de Barack Obama, défend également une certaine image de l'homme politique, dont la moralité doit être au-dessus de tout soupçon. Un idéal et des convictions qui ont fait que le casting de la série s'est retrouvé exceptionnellement pour un épisode spécial peu avant la présidentielle de 2020.

