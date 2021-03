publié le 16/03/2021 à 08:23

Un Français nommé 6 fois aux Oscars, on n'avait pas vu ça depuis The Artist en 2012. Il s'agit de l'écrivain et réalisateur Florian Zeller pour l'adaptation au cinéma de sa pièce Le Père, devenue The Father.

Un immense succès au théâtre dans le monde entier. Il est en lice notamment dans la catégorie "meilleur film", meilleur acteur pour Anthony Hopkins et meilleure actrice pour Olivia Colman.

Florian Zeller qui savoure sans s'emballer : "C'est vraiment quelque chose que je savoure avec toute dans mon équipe. D'ailleurs quand on a la nomination pour 'meilleur film' ça récompense vraiment un travail collectif. Je n'anticipe pas trop sur tout ça parce que d'abord j'aime bien être surpris, et puis c'est tellement le hasard qui va se passer, il y a des choses qui nous échappent complètement donc je prends ce qui est à prendre".

Carte d'identité - Une nouvelle carte d'identité équipée d'une puce, comme une carte de crédit, débaquera sur le territoire en août 2021. Elle est en relief pour les malvoyants et traduite en anglais. La puce, une fois scannée, contient notamment des données biométriques, un QR code, et devrait permettre d'éviter les usurpations d'identité.

Vaccin - La France suspend à son tour la vaccination avec l'AstraZeneca, après que des cas de thrombose ont été déclarés en Europe. En France, quelque 3.000 cas d'effets secondaires, principalement des symptômes grippaux, ont été déclarés mais aucun cas de thrombose.

Violences sexuelles - L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité dans la nuit de lundi 15 à mardi un texte qui renforce la protection des mineurs face aux violences sexuelles. En-dessous de 15 ans, on ne pourra plus parler de consentement de la victime.