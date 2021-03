publié le 15/03/2021 à 14:03

Des films qui ont fait un carton en streaming à la faveur de la pandémie, comme Mank et Les Sept de Chicago, vont devoir se frotter aux favoris Nomadland, Minari ou encore Judas and The Black Messiah pour décrocher un maximum de statuettes lors de cette édition très particulière des Oscars. Une liste déjà anticipée par les Golden Globes ou les Bafta au Royaume-Uni.

Les cinémas sont restés totalement fermés depuis la mi-mars à Los Angeles en raison des restrictions sanitaires, ce qui a contraint les Oscars à repousser au 25 avril la cérémonie de remise des prix, du jamais vu. Ironie du sort, les salles obscures de Los Angeles viennent de recevoir le feu vert pour une réouverture partielle à partir de ce lundi. La pandémie a aussi totalement bouleversé le calendrier des studios qui ont reporté la sortie de nombreuses grosses productions prévues en 2020, laissant le champ libre à des œuvres très variées pour cette édition des Oscars.

Si aucun film français n'a été sélectionné dans la catégorie du Meilleur film étranger, la France peut s'enorgueillir de briller avec The Father film franco-britannique réalisé par Florian Zeller et adaptation de sa propre pièce de théâtre, Le Père. Anthony Hopkins et Olivia Colman sont nommés pour leurs interprétations dans ce film dans les prestigieuses catégories Meilleur acteur et Meilleure actrice dans un second rôle. Les rares blockbusters qui ont tenté une sortie l'année passé, Mulan et Tenet, réalisent une bien maigre moisson en se contentant de quelques nominations dans les traditionnelles catégories techniques.

Une chose est déjà garantie : avec la réouverture des cinémas et les sorties en pagaille de films placés au congélateur en attendant que la tempête Covid ne passe... l'Académie devra faire des choix bien plus difficile lors des prochaines éditions en 2021 et 2022.

Et les nommés sont...

Meilleur film :

- The Father

- Judas and The Black Messiah

- Mank

- Minari

- Nomadland

- Promising Young Woman

- Sound of Metal

- Les 7 de Chicago



Meilleur réalisateur :

- Another Round de Thomas Vinterberg

- Mank de David Fincher

- Minari de Lee Isaac Chung

- Nomadland de Chloé Zhao

- Promising Young Woman d'Emerald Fennell

Meilleur acteur dans un rôle principal :

- Riz Ahmed (Sound Of Metal)

- Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

- Anthony Hopkins (The Father)

- Gary Oldman (Mank)

- Steven Yeun (Minari)

Meilleure actrice dans un rôle principal :

- Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom)

- Andra Day (The United States vs Billie Holiday)

- Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman)

- Frances McDormand (Nomadland)

- Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Meilleur second rôle féminin :

- Maria Bakalova (Borat 2)

- Glenn Close (Hillbilly Elegy)

- Olivia Coleman (The Father)

- Amanda Seyfried (Mank)

- Yuh-jung Youn (Minari)

Meilleur second rôle masculin :

- Sacha Baron Cohen (Les 7 de Chicago)

- Daniel Kaluuya (Judas and The Black Messiah)

- Leslie Odom Jr. (One Night In Miami...)

- Paul Raci (Sound of Metal)

- Lakeith Stanfield (Judas and The Black Messiah)

Meilleure musique de film :

- Da 5 Bloods

- Mank

- Minari

- News of the World

- Soul

Meilleure chanson originale :

- Fight For You (Judas and the Black Messiah)

- Hear My Voice (Les 7 de Chicago)

- Husavik (Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga)

- Io Si (Seen)

- Speak Now (One Night in Miami...)

Meilleur film étranger :

- Another Round (Danemark)

- Better Days (Hong Kong)

- Collective (Roumanie)

- The Man Who Sold His Skin (Tunisie)

- Qui Vadis, Aida ? (Bosnie-Herzégovine)

Meilleur court métrage documentaire :

- Colette

- A Concerto is a Conversation

- Do Not Split

- Hunger Ward

- A Love Song For Latasha

Meilleur scénario original :

- Judas and The Black Messiah

- Minari

- Promissing Young Woman

- Sound Of Metal

- The Trial of The Chicago Seven

Meilleure adaptation :

- Borat 2

- The Father

- Nomadland

- One Night In Miami...

- The White Tiger

Meilleur documentaire :

- Collective

- Crip Camp

- The Mole Agent

- My Octopus Teacher

- Time

Meilleur court-métrage :

- Feeling Through

- The Letter Toom

- The Present

- Two Distant Strangers

- White Eye

Meilleur son

- Greyhound

- Mank

- News Of The World

- Soul

- Sound of Metal

Meilleur Film d'animation

- Onward

- Over The Moon

- A Shaun The Sheep Movie : Farmageddon

- Soul

- Wolfwalkers



Meilleur court métrage d'animation :

- Burrow

- Genius Loci

- If Anything Happen I Love You

- Opera

- Yes-People

Les Oscars techniques

Meilleurs décors :

- The Father

- Ma Rainey's Black Bottom

- Mank

- News of the World

- Tenet



Meilleure photographie :

- Judas and the Black Messiah

- Mank

- News of The World

- Nomadland

- Les 7 de Chicago



Meilleurs costumes :

- Emma

- Ma Rainey's Black Bottom

- Mank

- Mulan

- Pinocchio



Meilleurs effets spéciaux :

- Love and Monsters

- The Midnight Sky

- Mulan

- The One And Only Ivan

- Tenet



Meilleur maquillage et coiffure :

- Emma

- Hillbilly Elegy

- Mank

- Ma Rainey's Black Bottom

- Pinocchio



Meilleur montage :

- The Father

- Nomadland

- Promising Young Woman

- Sound of Metal

- Les 7 de Chicago