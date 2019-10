Crédit : JULIEN PANIE/ LES FILMS ENTRE 2 ET 4 / MAKING PROD/CANAL+

publié le 18/10/2019 à 16:00

Jonathan Cohen rallume La Flamme sur Canal+. L'acteur français sera la tête d'affiche d'une série parodique du Bachelor, une émission de télé-réalité où un célibataire recherche l'amour parmi 20 candidates. Serge le mytho de la série Bloqués incarnera donc un célibataire pilote de ligne, Marc, qui espère bien trouver l’amour éternel.

Dans cette création originale de Canal+, tirée de la série américaine Burning Love, douze femmes devront séduire et se battre pour ce riche et beau Marc. Le tournage est en cours et devrait se terminer le 11 décembre 2019.

Au casting, de nombreuses célébrités telles qu' Angèle, Ramzy Bedia, Olivier Baroux, Leïla Bekhti, François Civil, Camille Chamoux, Vincent Dedienne, Anaïs Demoustier, Adèle Exarchopoulos, Florence Foresti, Ana Girardot, Seth Gueko, Youssef Hajdi, Noémie Lvovsky, Vincent Macaigne, Gilbert Melki, Géraldine Nakache, Pierre Niney, Hélèna Noguerra, Marina Rollman, Celine Sallette, Léonie Simaga, Doria Tillier, Stephan Wojtowicz…

> Burning Love Official Trailer