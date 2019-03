A La Bonne Heure avec Leïla Bekhti et Michel Leclerc

publié le 25/03/2019 à 10:12

Le 3 avril prochain sortira en salles La lutte des classes, le nouveau film de Michel Leclerc. Cette comédie sociale est le cinquième long métrage du cinéaste à qui l'on doit Le nom des gens en 2010 ou encore La vie très privée de Monsieur Sim en 2015.



Co-écrit avec Baya Kasmi, le film est porté par Leïla Bekhti et Edouard Baer. La lutte des classes marque les retrouvailles entre les deux comédiens après leur collaboration dans la pièce intitulée A la française en 2012. A leurs côtés : Ramzy Bedia, Tom Levy et Eye Haïdara, révélée en 2017 dans Le Sens de la fête, complètent le casting.

"La lutte des classes" de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer et Ramzy Bedia

L'histoire : Sofia (Leïla Bekhti) et Paul (Edouard Baer) emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin (Tom Levy), élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la "lutte des classes".

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "La lutte des classes" - Bande-annonce (2019)

