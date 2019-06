publié le 23/06/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Pierre Niney !

La quatrième saison de Dix pour cent serait en préparation ! Très attendu par les fans, cette nouvelle salve d'épisodes pourrait bien également être la dernière de la série, selon son producteur Dominique Besnehard.

Interrogé au sujet de la série, Pierre Niney est admiratif du travail effectué. Le comédien de 30 ans se verrait même bien jouer dedans. Il aurait même été approché pour la toute première saison en 2015. "On s'était loupé. Ils m'avaient proposé quelque chose et puis ça n'avait pas marché". Un problème d'emploi du temps selon lui. Niney reste pour autant toujours très intéressé par une éventuelle participation.

L'acteur de 30 ans est fan du sujet de la série : "J'ai toujours aimé cette autodérision du milieu qui parle du milieu quand c'est fait intelligemment. C'est compréhensible, accessible à tous et en même temps avec plein de petites touches de vérité et de réalité. Ça m'amuse beaucoup et évidemment Dominique Besnehard qui est derrière ce projet, il est très bien placé avec une expérience de dingue pour parler de tout ça", affime Pierre Niney.

Concernant la saison 4, Allociné.com a imaginé des idées de scénario plutôt savoureuses. Le site d'actualité cinéma aimerait d'ailleurs bien voir le comédien en sex-addict qui a été photographié par un magazine People avec sa maquilleuse. Très amusé, Pierre Niney n'est pas contre un rôle de ce genre !

Il va falloir s'armer de patience pour découvrir cette quatrième saison. France 2 n'a pas encore annoncé de date officielle pour Dix pour cent. Cependant, il est possible d'envisager une diffusion début 2020 puisque le tournage devrait commencer à l'automne prochain.

Pierre Niney : il joue Forky dans "Toy Story 4"

Que ce soit dans le biopic consacré au grand couturier Yves Saint-Laurent en 2014 ou dernièrement dans la peau d'un pompier avec Sauver ou périr, Pierre Niney est un vrai caméléon ! A 30 ans, le comédien est toujours là où le spectateur ne l'attend pas. Et aujourd'hui il récidive. L'artiste prête sa voix pour les besoins de Toy Story 4. Il incarne un nouveau jouet dans la saga de Pixar : Forky, la fourchette !



C’est le deuxième Disney pour lequel Pierre Niney fait du doublage. Il avait déjà prêté sa voix en 2015 pour Vice Versa. Il y jouait le personnage "Peur". Toy Story 4 débarquera au cinéma le 26 juin prochain.

"Toy Story 4", le nouveau volet de la saga Pixar avec la voix de Pierre Niney

L'histoire : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires (Andy puis Bonnie) et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…



Découvrez la bande-annonce du film d'animation ci-dessous...

> "Toy Story 4" - Bande-annonce

Outre Pierre Niney, d'autres célébrités font partie du casting : Audrey Fleurot incarne le personnage de la Bergère, qui fait d’ailleurs son retour dans la saga. La chanteuse Angèle est également présente dans le rôle de Gabby Gabby, une poupée capable d'être accueillante et amicale puis de devenir terrifiante en un instant. Enfin, Jamel Debbouze et Franck Gastambide (Les Kaïras, Taxi 5), mettent leur timbre de voix au service d'un duo déjanté : Ducky et Bunny, des prix de fête foraine rêvent d'être gagnés.



En France, la franchise Toy Story a été un grand succès. En 1995, le premier film d'animation avait séduit 2,8 millions de spectateurs. Toy Story 2 avait attiré 4,5 millions de personnes dans les salles obscures en 1999. Le troisième volet, sorti il y a 9 ans, avait quant à lui atteint le score de 4,3 millions d’entrées.