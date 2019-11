publié le 05/11/2019 à 16:37

La quatrième et dernière saison de la série phénomène Dix pour cent devrait se terminer par du grand spectacle. Bien entendu, les téléspectateurs vont découvrir comment se terminent les aventures d'Andréa, Matthias, Gabriel, Arlette, Hicham et Noémie. Mais le charme de Dix pour cent réside aussi dans le choix des acteurs et actrices invitées dans la série à jouer leurs propres rôles. Pour cette ultime saison, l'acteur et réalisateur Dany Boon sera l'une de ces célébrités.

Pour l’épisode auquel il participe, l’humoriste nordiste Dany Boon était en tournage ce lundi 4 novembre dans un village de l’Oise, Montataire, choisi pour être un "décor typique du Nord", se lamentent nos confrères de La Voix du Nord qui aurait aimé que le tournage se déroule dans leur région directement. Peut-être que le scénario de cet épisode va justement jouer sur cette erreur géographique. Il faudra attendre la diffusion pour le savoir.

Mimie Mathy, Frank Dubosc et même l'actrice américaine Sigourney Weaver ont déjà fait savoir qu'ils rejoignaient le casting de cette saison 4. D'autres noms d'acteurs et d'actrices continuent de circuler. Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Sandrine Kiberlain ou encore le grand Gérard Depardieu auraient été approchés. Mais Dix pour cent va certainement conserver quelques surprises.