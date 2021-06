Le meilleur de Laurent Gerra avec Line Renaud et Brigitte Macron

publié le 05/06/2021 à 10:20

D'après les derniers sondages sur la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron est distancé par Marine Le Pen. Cette dernière l'emporterait au premier tour avec une avance de 8 points. Depuis l'Élysée, "Emmanuel Macron parle aux Français : la blonde est méchante, nulle et toute pourrie", déclare le président de la République. Réprimandé par son épouse Brigitte Macron, celle-ci lui demande de se calmer, "c'est déjà ce que tu disais aux élections européennes et aux municipales et on a vu le résultat".

La conversation du couple présidentiel est interrompue par un appel de Line Renaud. "J'ai vu que le petit avait de l'avance dans les sondages sur la fille du borgne, c'est bien". Selon l'actrice, "il a su séduire les jeunes grâce à sa vidéo sur Youtube avec Mcfli et Carlita". Mais attention, "il ne doit pas oublier les seniors qui adorent voter, c'est leur sortie du dimanche", dit-elle avant de l'inviter à venir se faire faire un brushing en sa compagnie.

Côté foot, trois offres ont été déposées pour le rachat des Girondins de Bordeaux. "Ca ne va pas fort, déjà que ma Bordeaux est dirigée par les Verts, son club de foot va être acheter par des jaunes", déplore l'ancien maire Alain Juppé. "Bientôt c'est toute la ville qu'ils vont acheter. Je préfère encore que Bordeaux soit aux mains des Chinois que des écolos", assure-t-il.