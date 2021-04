Fin de vie : Line Renaud réclame "la liberté de mourir dans la dignité"

publié le 06/04/2021 à 03:08

Ce jeudi 8 avril, les députés doivent se prononcer sur la proposition de loi d'Olivier Falorni instituant un "droit à une fin de vie libre et choisie". Quelque 3.000 amendements ont été déposés sur cette proposition de loi controversée créant un droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une pathologie incurable.

Ces amendements ont de grandes chances d'empêcher son adoption. Marraine de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), la chanteuse Line Renaud a publié samedi une lettre ouverte à l'attention des députés, les pressant de donner "à chacune et à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie".

"Ayant vécu libre et digne, je ne peux imaginer mourir enchaînée et contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort", écrit-t-elle dans cette lettre relayée par la Voix du Nord. "Je compte sur vous qui nous représentez, pour voter cette loi qui donnera à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie. C’est un progrès essentiel qu’on ne doit plus empêcher", écrit-elle encore.

Jeudi, les députés auront à examiner un texte capital. Je leur adresse aujourd’hui cette lettre. Je compte sur vous qui nous représentez, pour voter cette loi qui donnera à chacun la possibilité de choisir sa #FindeVie. C’est un progrès essentiel qu’on ne doit plus empêcher. Line pic.twitter.com/1lmDHZYVr0 — Line Renaud (@linerenaud) April 3, 2021

Le texte d'Olivier Falorni veut apporter une nouvelle réponse au douloureux et sensible débat sur la fin de vie et l'euthanasie, cinq ans après la loi Claeys-Leonetti, qui autorise la sédation profonde et continue.