Dany Boon prépare un film sur le confinement, révèle le réalisateur sur RTL

publié le 15/05/2020 à 07:30

"Un déconfinement pour un hypocondriaque, ça n’existe pas". C'est par ces mots que l'acteur Dany Boon s'est exprimé pour la première fois sur ses semaines de confinement en famille. Isolé avec sa famille comme tous les Français, l'acteur confie que "ce qui est marrant c’est que je suis hypocondriaque mais quand je voyais l’angoisse de mes enfants, je me disais je n’ai pas le droit de l’être parce qu’il faut que je les rassure". "Très étonnamment, j’ai été moins paniqué, moins flippé, que j’aurais pu penser l’être" assure-t-il.

L'épidémie de coronavirus qui sévit en France a causé la mort de 27.425 personnes selon le dernier bilan de ce jeudi 14 mai. Depuis le début de cette crise sanitaire, de nombreux Français se sont plus tournés vers les autres à commencer par celles et ceux qui ont continué à travailler pour soigner ou faire tourner le pays. C'est le cas également du réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis : "J’ai participé à pas mal d'événements caritatifs, pour aider, pour récolter de l’argent et ce qui est important je pense avec le déconfinement c’est qu’effectivement ça continue".

Cette crise de la Covid-19 lui donne également des idées de film avec sa compagne, Laurence Arné : "Nous sommes en train d’écrire une histoire qui raconte la vie d’un immeuble confiné en fait. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu’aux chambres de bonnes. L’idée c’est de le tourner d’ici la fin de l’année", espère-t-il.

Son prochain film, "Le Palmier", en suspens

L'épidémie de coronavirus n'a pas manqué de bousculer la vie de l'acteur et réalisateur de 53 ans qui confie que "comme beaucoup de gens, dans mon agenda, les pages se sont blanchies". "J’étais censé rentrer en préparation et tourner au mois d’août mon prochain film mais il a été décalé pour des histoires d’assurance" fait savoir Dany Boon.

Ce film, Le Palmier, "c’est l’histoire d’un village qui est en zone blanche, qui cherche désespérément à ce qu’on installe la 5G dans leur commune pour pouvoir avoir accès au XXIe siècle". Le réalisateur explique ce titre par le fait que "le maire du village choisit et commande un pylône d’antenne en forme de cyprès, de sapin ou dans les pays chauds de palmier".

Dany Boon est également revenu sur l'avenir du cinéma, un secteur durement impacté par la crise sanitaire : "Je suis inquiet s’il n’y a pas d’accord trouvé pour que les tournages puissent être assurés et que les gens puissent travailler sereinement". Le réalisateur reconnaît que "c’est inquiétant aussi pour les exploitants parce que leur salle va se fermer et c’est dur pour eux". "Il faut que la vie redémarre comme avant", conclut Danny Boon.