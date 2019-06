publié le 28/06/2019 à 10:20

Un policier français inquiétant, le cigarillo toujours fumant. Voilà le dernier rôle dans lequel Dany Boon s'est glissé pour la production américaine signée Netflix, Murder Mystery. À l'aide de ses acolytes Jennifer Aniston et Adam Sandler, pas moins de 31 millions de vues ont été enregistrées sur la plateforme, et ce, en un seul week-end. C'est le plus gros démarrage de l'histoire du géant californien.

"C'est la première fois que je dis oui à une grosse production américain [...] Le rôle était très intéressant, il y avait quelques chose à jouer", explique Dany Boon au micro de RTL avant d'ajouter : "Ce qui est formidable avec Netflix par rapport au grands studios hollywoodiens, c'est qu'il y a une grande liberté artistique."

La rentrée sera chargée pour l'homme multitâche puisque le 25 septembre 2019 sort au cinéma Le Dindon de Jalil Lespert, adaptation de la pièce de Feydeau sur le mensonge et l'infidélité mais aussi Guillaume Gallienne (qui a aussi co-écrit le film), Alice Pol, Ahmed Sylla, Camille Lellouche et Laure Calamy. Un pur vaudeville pop transposé dans les années 60.

> Murder Mystery | Trailer | Netflix

Il y a une telle masse de travail devant moi que ça m'angoisse et l'angoisse m'endors Dany Boon Partager la citation





Côté réalisation, après le gros succès de La Ch'tite famille en 2018, Dany Boon est en pleine écriture de son septième film. "Je suis en pleine écriture, personne n'a lu, j'ai changé de sujet, c'est la troisième fois [...]. Il y a une telle masse de travail devant moi, je le sais en plus, que ça m'angoisse et l'angoisse m'endors", raconte-t-il dans un sourire. Selon lui, le tournage se déroulera certainement au printemps 2020.

Le 5 février 2020, il sera à l'écran dans Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin. Philippe Katerine joue un psychiatre chargé de déterminer si son patient, Dany Boon, est un mythomane ou comme il le prétend un espion spécialisé dans la récupération d'otages.

Entretien complet à retrouver en intégralité le dimanche 25 août prochain dans Les Essentiels sur RTL entre 11h30 et 12h30.