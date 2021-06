"Star Wars" : Mark Hamill rend hommage à Carrie Fisher pour son étoile d'Hollywood

Carrie Fisher aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2022. La star emblématique de Star Wars fait partie de la trentaine d'acteurs et d'actrices, dont Michael B. Jordan (Black Panther), Salma Hayek (Frida), Regina King (Watchmen) et Jason Momoa (Aquaman) choisis par the Hollywood Chamber of Commerce, qui auront leur étoile sur la célèbre avenue américaine.

Après la publication de la liste de la Hollywood Chamber of Commerce, le 19 juin dernier, Mark Hamilla très vite rendu hommage à Carrie Fisher sur ses réseaux sociaux. L'interprète de Luke Skywalker a publié des photos du duo emblématique de la saga intergalactique, prises sur les tournages des films de la saga, comme le sublime portrait des jumeaux Skywalker par la photographe Annie Leibovitz lors des Dernier Jedi (épisode VIII).

"Je félicite, j'honore et je salue les 38 stars qui rejoignent le Hollywood Walk of Fame. Bienvenue les voisins ! [Mark Hamill a son étoile depuis 2018, ndlr] Beaucoup d'amour et un salut très spécial à l'incomparable, l'hilarante, l'irrévérencieuse force de la nature qui était ma sœur de l'espace : Carrie Fisher. Son étoile brillera d'ici pour l'éternité", écrit ainsi Mark Hamill.