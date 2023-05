"House of The Dragon", "The Last of Us"... Vos séries préférées vont-elles être impactées par une grève ?

Outre-Atlantique, une mobilisation pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'industrie du divertissement. Ce mardi 2 mai, une nouvelle grève des scénaristes se profile à Hollywood. Et, bien que le mouvement ne concerne que 15.000 personnes, il pourrait avoir un impact sur la production de films et de séries, et leur diffusion à l'échelle mondiale.

Car ces scénaristes écrivent la plupart de ce qui se produit aux États-Unis : des fameux late shows, très populaires à la télévision américaine et entièrement scriptés, aux longs-métrages et séries distribuées par les plateformes de streaming. Les auteurs de ces programmes entreront donc en grève ce mardi à minuit, heure française, faute d'un accord avec les représentants des studios, mais aussi des chaînes de télé et des plateformes telles que Disney, Netflix ou Amazon.

Et bien que les conséquences à court et moyen termes ne concernent que les États-Unis, l'onde de choc pourrait bien arriver en France. Car, si ce qui a déjà été écrit peut être tourné - c'est le cas par exemple des saisons 2 de House of The Dragon ou Rings of Power, dont le tournage a débuté -, des mois de blocage auraient un impact sur les prochaines saisons des séries phares consommées à l'international.

Lors de la précédente mobilisation d'ampleur, entre 2007 et 2008, des programmes de premier plan tels que Les Experts et Doctor House avaient été perturbés. La saison 7 de 24 Heures Chrono, série la plus populaire de l'époque, avait même été repoussée. Ce conflit avait duré 100 jours et coûté quelque 2 milliards de dollars au secteur.

Les scénaristes réclament une revalorisation de leur salaire, la stabilisation de leurs emplois et une majoration de leurs bénéfices, indexée sur le succès de leurs contenus favorisé par l'essor du streaming.

