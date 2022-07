"The Rings of Power" : découvrez la bande-annonce de la série tant attendue

Il était grand temps de se replonger en Terre du Milieu pour de nouvelles aventures. Après des premiers visuels et quelques maigres teasers, la grande série au budget pharaonique d'Amazon sur le Seigneur des Anneaux vient de dévoiler sa première grande bande-annonce. De quoi fasciner le public, réveiller la communauté des fans et, naturellement, créer le débat.

Avant de se plonger dans ces nouvelles images de The Rings of Power (plus exactement The Lord of the Rings: The Rings of Power et, dans la langue de Molière, Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir), revenons rapidement sur ce que nous savons de la série.

Tout d'abord, le public va bientôt pouvoir découvrir les premiers épisodes, en exclusivité sur la plateforme du géant américain Prime Video. Le top départ sera donné le 2 septembre 2022. Les abonnés pourront découvrir 8 épisodes pour cette première saison et ils peuvent se rassurer, la saison 2 est déjà en préparation. Il ne s'agit pas d'une série qui va raconter à nouveau les aventure de Bilbon Sacquet ou de Frodon et ses amis alors qu'ils pérégrinaient pour détruire l'Anneau unique du maléfique Sauron.

Rings of Power est un "prequel" qui racontera le Deuxième Âge de la Terre du Milieu. Les films de Peter Jackson s'attardaient sur les événements bien connus du Troisième Âge. Là, il sera question de l'ascension au pouvoir du fameux Sauron et de la création des anneaux magiques qui lui ont permis de dominer le monde.

Dans cette bande-annonce, on peut découvrir de très nombreux nouveaux visages mais certains noms seront familiers du public. Immortalité oblige, certains elfes toujours vivants au Troisième Âge étaient déjà de la partie lors du Deuxième. C'est le cas de Galadriel incarnée par Morfydd Clark (c'était Cate Blanchett qui était la vénérable elfe chez Peter Jackson). Robert Aramayo incarnera aussi la version jeune d'Elrond (Hugo Weaving dans les films).

Batailles, catastrophes, magie, trahisons, nouveaux lieux et peuples... Rings of Power a le potentiel d'émerveiller une nouvelle fois le monde avec les trouvailles de JRR Tolkien. Il s'agit d'une série qui n'a pas le droit à l'erreur et qui devra absolument miser sur la qualité pour ne pas se faire démolir par des fans souvent intraitables.

