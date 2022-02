Uncharted, Assasin's Creed, Resident Evil : les jeux vidéo sont-ils la nouvelle machine à cash de Hollywood ?

Le sujet du jour. Depuis les années 2000, la relation entre le cinéma et les jeux vidéo s'est nettement accélérée. Devenu incontournable, le poids économique de l'industrie du jeu vidéo est maintenant stratosphérique. Et au-delà des films, y’a aussi des adaptations avec des séries : HBO va s'emparer de "The Last of Us", Netflix a récemment fait un carton avec "Arcane" ...



Pourquoi on en parle ? L'adaptation du célèbre jeu vidéo "Uncharted", est sortie en salles ce mercredi 16 février, avec à l'affiche Tom Holland (révélé dans le rôle de Spiderman chez Marvel) et Mark Wahlberg. On y retrouve tous les codes des grands films d'aventure. Qu'est-ce que le cinéma va donc chercher dans cette industrie ?



L'analyse. "Le cinéma va chercher dans le jeu vidéo des héros, des situations, peut être un autre public aussi. Le jeune public peut se détourner des salles obscures donc peut être qu'on essaye de le rattraper", explique Guillaume Delalande, spécialiste jeux vidéo chez M6.





