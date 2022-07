Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie... Les salaires des stars d'Hollywood en 2022

Les chiffres donnent le vertige. Le magazine Variety a récemment dévoilé les salaires des stars d'Hollywood pour 2022. Le premier élément à retenir de cette étude n'est autre que le véritable pactole touché par Tom Cruise, grâce à des exigences un peu particulières. La star de Top Gun : Maverick a en effet exigé un salaire de base moins important et préféré miser sur le succès de son film en prenant un pourcentage. Résultat, depuis fin mai, celui-ci a engrangé plus de 1,2 milliard de dollars au box-office et l'acteur a déjà été payé plus de 100 millions de dollars.

Autre enseignement de ce palmarès : les plateformes s'alignent bien sur Hollywood. Ainsi, Leonardo DiCaprio touche 30 millions de dollars pour le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, dont la sortie est prévue en novembre 2022 sur la plateforme Apple TV.



Quant à l'égalité des salaires, celle-ci semble s'enraciner dans les pratiques. Barbie sera alors autant payé que Ken dans le blockbuster éponyme. Margot Robbie et Ryan Gosling toucheront chacun 12 millions de dollars. Pour leur second rôle dans Oppenheimer, Matt Damon, Emily Blunt et Robert Downey Jr ont eux tous été payés 4 millions de dollars.

Impossible également de ne pas s'arrêter sur le record de Millie Bobby Brown. La jeune actrice de 18 ans a empoché 10 millions de dollars pour la suite d'Enola Holmes.

