Craig, Lawrence, Di Caprio… Qui sont les acteurs les mieux payés d’Hollywood ?

Comme chaque année, la liste des actrices et acteurs les mieux payés à Hollywood a été dévoilée. Le podium est toujours occupé par trois hommes avec, à la première place, Daniel Craig, que l'on retrouvera fin septembre dans le nouvel opus de James Bond, No Time To Die. Avec en prime les suites de Knives Out (À couteaux tirés NDLR), de Rian Johnson, l’acteur britannique aurait ainsi empoché plus de 100 millions de dollars de salaire.

Comme le révèle le site Variety, Dwayne Johnson et Will Smith complètent le podium. Pour sa participation dans la comédie de Noël d’Amazon, Red One, le premier nommé a empoché 50 millions de dollars tandis que le second s'est vu remettre un chèque de 40 millions de dollars pour son rôle dans le film King Richard.

En 2021, trois femmes se retrouvent dans le top 10. Il s’agit de Jennifer Lawrence (7e), avec son rôle dans Don’t Look up, et Julia Roberts, pour le film Leave the World behind, qui ont gagné 25 millions de dollars cette année. Pour sa participation au film The Los City of D, Sandra Bullock (9e) a quant à elle remporté 20 millions de dollars. Denzel Washington (4e, 40 millions de dollars), Leonardo DiCaprio, (5e, 30M), Mark Wahlberg (6e, 30M) et Ryan Gosling (10e, 20M), complètent le top 10 des acteurs les mieux payés cette année.