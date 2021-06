publié le 31/05/2021 à 16:01

"You know you love me... XOXO... Gossip Girl" : cette simple phrase a de quoi réveiller la nostalgie de très nombreux spectateurs et spectatrices. Gossip Girl l'une des séries emblématiques des années 2000 qui a permis de révéler toute une génération de stars comme Blake Lively (Serena van der Woodsen), Penn Badgley (Dan Humpfrey) et Leighton Meester (Blair Waldorf) s'offre une nouvelle beauté pour 2021.

Cette nouvelle série est annoncée "prochainement" sur Warner TV France et contient, comme le témoigne le court teaser, la dose de scandale, sexe et personnages incandescents de sa grande sœur. Plus encore, Kristen Bell, la célèbre voix de "Gossip Girl" est de retour pour narrer en voix off les aventures et les déboires des nouveaux héros et héroïnes du show.

Comme le précise le communiqué officiel, ce nouveau Gossip Girl est "une extension de la série classique" et se déroule "neuf ans" après les évènements bien connus des fans et le crash du site de Gossip Girl. Ces 10 nouveaux épisodes sont adaptés des romans Gossip Girl de Cécily von Ziegesar et produits par Joshua Safran, à qui l'on doit la première adaptation de GG.

> Teaser Gossip Girl XOXO | Warner TV France

Une série centrée sur les conséquences des réseaux sociaux

L'ambiance du teaser ne nous change pas de la série des années 2000. Nous sommes dans la société new yorkaise huppée, riche et pourrie gâtée. Mais, contrairement à Serena, Chuck, Nate et Blair, les nouveaux héros et héroïnes possèdent smartphones et tous les réseaux sociaux qui vont avec. Et rien de mieux pour "Gossip Girl" de publier les vérités, les scandales et les adultères des uns et des autres par le biais des réseaux, suivis par toute la communauté.

"Tu penses que tu as le contrôle de ton image, de ton histoire, de tes actes. Mais tu as oublié quelque chose : je te vois", explique Kristen Bell en voix off du teaser, où défilent les visages de cette prochaine génération dorée qui sera écrasée par les réseaux sociaux. Ce sont eux d'ailleurs les stars de ce prochain show, comme le précise le communiqué de presse : la série "explore à quel point les réseaux sociaux - et le paysage de New York lui-même - ont changé au cours des années qui ont suivi".

Une nouvelle génération d'Upper East Siders inconnue

Gossip Girl 2021 fait complètement peau neuve, possède un casting plus inclusif et va nous présenter les futures stars du petit écran. On découvrira ainsi Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith dans les salons feutrés et clinquants de New York. Si la série est annoncée pour le 8 juillet prochain sur HBO Max aux États-Unis, il faudra encore patienter pour une date précise en France.