publié le 22/08/2018 à 14:29

Les fans de Veronica Mars vont pouvoir exulter de joie. La lycéenne-enquêtrice de Neptune High School s'apprête à reprendre du service. Le magazine américain Entertainment Weekly révèle ce mercredi 22 août 2018 que la plateforme de streaming Hulu (qui diffuse et produit notamment The Handmaid's Tale, avec Elisabeth Moss) travaille sur un revival de la série. La fiction créée par Rob Thomas n'a connu que 3 saisons entre 2004 et 2007.



"Les préparatifs ont commencé discrètement il y a plusieurs mois entre Warner Bros et Hulu, note le magazine. Des arrangements auraient été réalisés pour que Kristen Bell apparaissent dans le projet malgré son emploi du temps bien chargé et le tournage de la série The Good Place".

Le magazine n'en sait pas plus sur le projet. Le scénario, le nombre d'épisodes, les autres acteurs originaux susceptibles de revenir et la date de diffusion demeurent, naturellement, des mystères.