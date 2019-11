publié le 14/11/2019 à 02:00

Que l'on ait détesté ou adoré Gossip Girl, il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord : la série n'avait pas fait de la diversité son point fort.

On aurait pu excuser ce manque - ou du moins l'expliquer - en rappelant son contexte : un groupe de riches lycéens d'écoles privées dans l'Upper East Side, un quartier huppé de Manhattan à New York et une série réalisée en 2007. Mais l'un des scénaristes et producteur, Joshua Safran, est d'avis que cela ne collait pas à la réalité. "Il n'y avait pas beaucoup de représentations (de minorités, ndlr) la première fois dans la série. J’étais le seul écrivain homosexuel à cette époque. Même lorsque j’étais élève dans une école privée à New York dans les années 90, cette école ne reflétait pas nécessairement ce qui se passait dans Gossip Girl", a-t-il avoué au site spécialisé Venture.

Quoi qu'il en soit, c'est une erreur qu'il entend bien rectifier dans le reboot de la série, qu'il va lui-même diriger. "Les personnages principaux seront non-blancs. Il y a plus de contenu queer cette fois. La série sera représentative du monde d'aujourdhui, de l'origine de la richesse et des privilèges, et comment ces adolescents vont gérer ça."

Joshua Safran a précisé au site que le reboot sera dans la continuité de la première série. Cependant, on ne suivra pas les péripéties de Serena Van Der Woodsen et Blair Waldorf, mais l'histoire se déroulera dans leur école pour fille, Constance Billard. Les fans seront ravis de retrouver la voix original de la gossip girl, interprétée par Kristen Bell.

Le synopsis officiel indique que "huit ans après la fermeture du site Web d'origine, une nouvelle génération d'adolescents des écoles privées de New York se familiarise avec la surveillance de Gossip Girl. La série de prestige montrera à quel point les réseaux sociaux - tout comme la ville de New York - ont changé au cours des dernières années."