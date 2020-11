Pourquoi le confinement est l'occasion parfaite de (re)découvrir "Gossip Girl"

publié le 07/11/2020 à 11:30

"And Who am I? That's a secret I'll never tell... You know you love me. XOXO, Gossip Girl". Cette phrase introductive a fait la joie de générations entières de téléspectateurs. Si les quadra d'aujourd'hui sont tombés amoureux de New York grâce à des séries comme Sex & The City et Friends, il est incontestable que Gossip Girl a eu une influence considérable sur les 20-30 ans d'aujourd'hui. Et à raison, Gossip Girl était la série teen la plus glamour et addictive entre 2007 et 2012.

Le concept était relativement simple : plonger à pieds joints dans la vie mondaine de la jeunesse dorée de Manhattan. D'un côté, les héritiers : Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Nathaniel Archibald et Charles Bass. Des noms qui respirent l'argent. Et de l'autre, Daniel et Jenny Humphrey, les petits nouveaux qui ne connaissent pas encore les codes de cette vie quasi-aristocratique car ils ne sont "que" des grands bourgeois hipsters de Brooklyn.

On est loin d'un clash social, mais ces petites différences permettent à la série de créer une dose suffisante de conflits pour nous emporter pour 6 saisons.

Combien de temps pour regarder l'intégrale de Gossip Girl ?

Il s'agit-là d'une "petite" série parmi les nombreuses que nous vous proposons. Pour regarder l'intégrale de Gossip Girl, il faudra consacrer 5 jours et une heure de votre vie sans ne jamais faire de pause. De quoi regarder les 99 épisodes de la série.

Où regarder Gossip Girl aujourd'hui ?

Les six saisons de Gossip Girl sont disponibles sur Netflix.



Pourquoi regarder Gossip Girl en 2020 ?

Nous ne pouvons que vous conseiller de regarder des séries formidables comme The Handmaid's Tale, Chernobyl, Big Little Lies ou Watchmen, mais il y a des jours où on veut simplement regarder une série pour se repaître de drama. Une série légère, pleine de triangle amoureux, de punchlines extraordinaires (merci pour le personnage de Blair), de looks incroyables et de rebondissements dignes des meilleurs romans de gare. Si les ficelles sont parfois énormes, l'efficacité narrative de Gossip Girl est une réalité. Le cast est magnétique et revoir aujourd'hui cette intrigue qui évoquait pour la première fois la puissance des réseaux sociaux dans la jeunesse est un vrai plaisir. Même si les blogs et les Blackberry sont certainement des items du passé.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger

> Blair/Serena - 1X01 Scene: You're Kinda Not Invited

La petite bataille psychologique entre Blair et Serena est probablement la partie la plus jouissive de cette série. Pour vous faire replonger, nous vous proposons de revivre cet échange épique sur les marches du Met à New York. "La fête est vendredi et... t'es pas vraiment invitée". Légendaire.