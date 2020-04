"Gossip Girl" : Leighton Meester est enceinte de son deuxième enfant

Crédit : Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Leighton Meester et son époux Adam Brody

publié le 02/04/2020 à 20:33

Carnet rose ou bleu pour Leighton Meester (Gossip Girl) et son époux Adam Brody (Newport Beach). Le couple a été photographié dans les rues de Los Angeles par le Daily Mail, le mardi 1er avril. L'actrice qui a interprété Blair Waldorf dans les six saisons de Gossip Girl affichait son baby bump.

Selon estimations du Daily Mail, Leighton Meester devrait accoucher au "printemps ou au début de l'été 2020". En couple depuis 2012, le couple de stars, discret sur sa vie privée, s'était marié en 2014 et a eu une fille, Arlo Day, née en 2015. La fillette était d'ailleurs en compagnie de ses parents dans les clichés pris par les paparazzis. L'article précise que la petite famille respectaient les distances de sécurité avec les autre passants et passantes dans les rues, à cause du coronavirus.

C'est la première fois que des photos de Leighton Meester sont publiées depuis janvier 2020. Ses fans attendent avec impatience de découvrir si elle sera de retour dans la suite de Gossip Girl, prévue par HBO Max, tout comme les autres membres du casting : Blake Lively ( Serena van der Woodsen), Penn Badgley (Dan Humphrey) ou encore Chace Crawford (Nate Archibald).