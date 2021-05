publié le 28/05/2021 à 07:01

Celle qui est devenue une superstar internationale en jouant le rôle de Rachel, après d'ailleurs avoir passé et raté le casting pour celui de Monica, eh bien elle a failli ne pas pouvoir le jouer. On est en 1994, alors inconnue, Jennifer Aniston enchaîne les petits rôles dans des séries et dans des films de série B voire Z comme le film d'horreur Leprechaun, tellement horrible qu'elle a encore honte aujourd’hui d'avoir joué dedans.

Mais elle croit enfin que la roue tourne quand on lui propose le rôle principal de la série Muddling Through. En français, "naviguer à vue". Un bon résumé de sa carrière jusque-là. Elle tourne les premiers épisodes de cette série et passe à autre chose. Et cet autre chose c'est Friends.

Sauf que Muddling Through est diffusé sur la chaîne américaine CBS et Friends destiné à l'être sur sa rivale NBC. Et là problème : NBC se rend compte que si Muddling Through cartonne, Jennifer Aniston devra quitter Friends pour tourner la saison 2 de la série de CBS. Ils veulent garder leur Rachel et montent donc un stratagème diabolique.

Pour que Muddling Through soit un échec ! Comment ? Eh bien, en face de cette série, NBC programme des téléfilms inspirés des romans d'amour de Danielle Steel, un véritable piège à audience pour les femmes, cible également recherchée pour Muddling Through.

Le plan fonctionne à merveille : l'audimat de la série de CBS est une catastrophe, elle est annulée au bout de deux mois. La voie est libre pour NBC, Jennifer Aniston et Friends, série culte qui, elle, ne durera pas 10 épisodes mais 10 saisons ! Un succès qu’ils ont dû bien arroser au Central Perk.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.