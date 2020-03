Coronavirus : le don généreux de Blake Lively et Ryan Reynolds

Blake Lively et Ryan Reynolds à la première de "Pokemon Detective Pikachu", le 2 mai 2019 à New York

publié le 17/03/2020 à 20:16

Face à la menace du coronavirus, les États-Unis se préparent eux aussi à se confiner. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités relaient des messages de soutien. L'actrice Blake Lively a ainsi annoncé sur Instagram avoir fait un don d'un million de dollars à des banques alimentaires, avec son mari Ryan Reynolds, pour venir en aide aux familles pauvres et personnes isolées.

"Le Covid-19 a brutalement impacté les personnes âgées et les familles à faibles revenus. Ryan et moi donnons 1 millions de dollars à Feeding America et à la banque alimentaire du Canada. Si vous pouvez donner, ces associations ont besoin de notre aide", a déclaré Blake Lively sur son compte Instagram. En France, des associations comme le Secours populaire a également lancé un appel aux dons pour venir en aide aux plus démunis durant cette période difficile.

"Bien que nous devons nous distancer les uns des autres pour protéger ceux qui n'ont pas l'opportunité de se confiner, nous pouvons rester connectés. Pensez aux personnes seules et isolées. Appelez-vous via FaceTime, Skype, des vidéos. Rappelez-vous l'amour qui peut voyager à travers tout cela", écrit-elle.

"Des communautés s’intensifient, faisant des courses pour les personnes âgées, faisant à manger pour des enfants. Nous pouvons tous faire quelque chose pour quelqu'un, même en restant chez soi", continue l'actrice.

Le couple est connu pour se faire des vannes sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Blake Lively a conclu : "J'envoie beaucoup d'amour. Maintenant, quelqu'un peut dire à Ryan que la 'distance émotionnelle' avec sa belle-mère ne sert à rien. Rien ne peut le sauver", plaisante-t-elle.