publié le 30/05/2021 à 16:05

Les bouts jours vont arriver mais si vous allez enfin pouvoir mettre le nez dehors pour profiter du beau temps, nous savons que vous n'abonnerez pas totalement vos écrans non plus. Et pour cause : Netflix a prévu un joli programme avec des nouveaux films et des séries très attendus pour ce mois de juin 2021.

Commençons pour les gros morceaux : Lupin, Vikings et Elite. La série française (et succès mondial) avec Omar Sy en gentleman cambrioleur a marqué cette année et, si vous vous souvenez bien de la fin de la première partie, nous étions sur un terrible cliffhanger. À vous de découvrir la suite de ces aventures dès le 11 juin. En parlant de suites, deux autres séries affichant une rare longévité sur Netflix sont aussi de retour : les guerriers scandinaves de Vikings et les lycéens espagnols d'Elite. Deux champs de bataille bien différents... mais deux champs de bataille tout de même.

Enfin nous sommes certains que vous vous laisserez séduire par les programmes en provenance du Japon avec des nouveaux animés, des séries comme Naked Director mais surtout un film Sailor Moon tout frais pour vos yeux !

Séries

> Lupin Partie 2 | Bande-annonce officielle I Netflix France

Lupin - Partie 2

Date : 11/06

En voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan pour éliminer Pellegrini. Quitte à se mettre en danger.



Vikings (saison 6 partie A)

Date : 05/06

Björn règne désormais sur Kattegat et s'efforce de mériter le trône tout en prenant des décisions difficiles. Mais Ivar n'est pas prêt à le lui céder aussi facilement...

Creator's File - saison 1

Date : 03/06

Avec l'aide de célèbres et surprenants invités, l'humoriste Ryuji Akiyama se lance dans la satire pince-sans-rire et irrésistible des meilleurs "créateurs" japonais.

Sweet Tooth - saison 1

Date : 04/06

Lors d'une périlleuse aventure à travers un monde post-apocalyptique, un adorable garçon mi-humain mi-cerf cherche un nouveau départ en compagnie d'un protecteur bourru.

> Élite - Saison 4 | Bande-annonce VF | Netflix France

Elite - saison 4 et Histoires courtes (Guzmán Caye Rebe, Nadia Guzmán, Omar Ander Alexis, Carla Samuel)

Date : du 14 au 18/06

Las Encinas accueille un directeur adepte de la fermeté et quatre nouveaux étudiants qui apportent leur lot de mystère, de folles rumeurs et d'intrigues romantiques.

Nevertheless - saison 1

Date : 19/06 à 18h00

Elle ne croit pas en l'amour mais veut être en couple. Les relations sentimentales l'ennuient mais il aime séduire. Arriveront-ils à trouver leur bonheur ?

The Naked Director - saison 2

Date : 24/06

Désormais promu "empereur du porno", Toru Muranishi vise toujours plus haut, mais son ego et ses ambitions sans limites pourraient bien causer sa chute.

Black Lightning - saison 4

Date : 29/06

Rongé par la culpabilité, Jefferson jure de laisser ses exploits derrière lui. Mais de récentes menaces sur Freeland et les métas ramènent tous les Pierce dans la mêlée.

Mais aussi : Trois Mètres au-dessus du Ciel (saison 2), Feel Good (saison 2), Ça Croustille ! (saison 1), Locombianos (saison 1), Katla (saison 1), Le Cap des manchots (saison 1), Katla (saison 1), The Rational Life (saison 1), Ces Incroyables Locations de Vacances (saison 1), Séduction Haute Tension (saison 2), The A List (saison 2), Sex/Life, Jiva! (saison 1), Signé Satyajit Ray (saison 1), Même Pas la Peine, The Sinner (saison 3)...

Du côté des animés : Trese : Entre deux mondes (saison 1), Valkyrie Apocalypse (saison 1) et Godzilla, L'origine de l'invasion (saison 1)

Films et documentaires

La délicatesse

Date : 01/06

Après la mort de son mari, Nathalie se plonge dans son travail pendant plusieurs années. Mais un jour, elle entame une idylle improbable avec son collègue, Markus, qui va lui redonner goût à la vie. Réalisé par David Foenkinos, avec Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini.



Bienvenue à Zombieland

Date : 01/06

Les zombies ont pris le contrôle de la Terre. Un solitaire prudent fait équipe avec un casse-cou et deux sœurs futées dans l'espoir de se rendre à Los Angeles. Avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone



Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film : Partie 1 / Partie 2

Date : 03/06

Lorsqu'une puissance obscure s'empare de la Terre après une éclipse solaire totale, les gardiennes Sailor doivent se réunir pour ramener la lumière sur le monde.

> Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Danse avec les Queens

Date : 03/06

Une jeune provinciale rêvant de devenir danseuse (Molly Nutley) se déguise en homme pour se produire dans un club de drag queens sur le déclin.



Awake

Date : 09/06

Après une catastrophe planétaire privant l'humanité de son sommeil, une ex-soldate se bat pour protéger sa famille tandis que la société et sa raison menacent de sombrer.



La Casa de las Flores : le film

Date : 23/06

Les enfants De La Mora concoctent un plan redoutable pour s'introduire dans leur ancienne maison familiale et récupérer un trésor caché de la plus haute importance.



Mais aussi : Carnaval, Sweet & Sour, Xtreme, On N'arrête Plus les Kandasamys, Skater Girl, Ali & Ratu Ratu Queens, A Family, Jagame Thandhiram, Kenshin : L'achèvement (Partie 4), Un Papa Hors Pair, Good on Paper, America : Le Film, Prime Time, Stuart Little, Au bout du conte, Black Snake, Wonder Boy...



Et du côté des documentaires : Notre Planète a Ses Limites : L'Alerte de la Science, Chats, C'est Vraiment Nous, Libérez votre esprit, Le Cap des Manchots (saison 1), Meurtres sur la Costa del Sol : l’Affaire Wanninkhof-Carabantes, Trois Sœurs dans les Starting-Blocks, Chronique d'un meurtre : L'affaire Toscan du Plantier...