Gossip Girl | Official Trailer | HBO Max

publié le 10/06/2021 à 14:33

Gossip Girl version 2021 offre enfin sa première bande-annonce au public. Dévoilée par la plate-forme américaine HBO Max, ce jeudi 10 juin, elle possède tout ce qu'il faut pour susciter l'attention des fans de la première série Gossip Girl et les néophytes de cet univers.

Des gosses de riches habillés par les plus grands créateurs, des soirées réservées à l'élite, des visages maquillés à la perfection, le vernis de la jeunesse dorée de Manhattan n'a pas bougé en 9 ans. En effet, cette nouvelle série de "GG" se déroule 9 ans après les évènements de la série portée, entre autres, par Blair Waldorf (Leighton Meester), Serena Van der Woodsen (Blake Lively) et Dan Humphrey (Penn Badgley).

Cette fois, la reine de l'Upper East Side se nomme Julien Calloway, incarnée par Jordan Alexander. Influenceuse de renom sur Instagram, elle décide de prendre sous son aile Zoya Lott (Whitney Peak), ignorante des us et coutumes de la jeunesse dorée, comme l'était Dan Humphrey quelques années plus tôt.

On se doute que Zoya va vite se prendre goût à cette nouvelle vie et basculer du côté obscur de la Force sous les yeux de Gossip Girl, dont la voix off n'est autre que celle de Kristen Bell comme dans la première série. Gossip Girl 2021 sera disponible le 8 juillet prochain aux États-Unis, la date française n'a pas encore été communiquée.