publié le 03/06/2021 à 06:30

"You know you love me, XOXO Gossip Girl". Pendant 5 ans, c'est le mantra qui a tenu en haleine des millions de téléspectateurs dans le monde. Plus trash que 90210, plus dramatique que The OC, Gossip Girl est la série où les rumeurs font la loi. 6 saisons sont consacrées au quotidien de l'élite de Manhattan.

Neuf ans après le dernier épisode de la saison 6 de Gossip Girl, la série américaine des années 2000 s'apprête à faire son grand retour. Une nouvelle génération d'Upper East Siders va dévoiler ses aventures entre drogues, sexe et scandale pendant l'été 2021 avec toujours Kristen Bell en voix off.

Gossip Girl débarque en 2007 sur les télévisions. Elle est inspirée des livres éponymes de Cecily von Ziegesar. Pendant 6 saisons, on plonge dans les sombres secrets de la jeunesse dorée de Manhattan et ses histoires d'amour. Il y a la passion entre Blair Waldorf (Leighton Meester) et Chuck Bass (Ed Westwick) et le passé sulfureux de Serena Van Der Woodsen (Blake Lively). Aussi les ambitions de Nate Archibald (Chace Crawford), la découverte de la jeunesse dorée par Dan et Jenny Humphrey (Penn Badgley et Taylor Momsen), la mesquinerie de Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) et l'aventure entre Lily Van Der Woodsen (Kelly Rutherford) et Rufus Humphrey (Matthew Settle).

Neuf ans après le final de cette série qui passionné le public, que sont devenus les acteurs et les actrices ?

Leighton Meester et Taylor Momsen : la musique dans la peau

La fameuse "Queen B" de l'Upper East Side et l'adolescente rebelle de la famille Humphrey sont jouées par Leigthon Meester et Taylor Momsen. Après l'arrêt de Gossip Girl, les deux actrices se consacrent à la chanson, avec plus ou moins de succès. Taylor Momsen est devenue la leader du groupe de rock/punk The Pretty Reckless. Look trash et paroles cinglantes, elle perce au début grâce à sa notoriété gagnée pendant la série. Le groupe fait d'ailleurs la première partie de Marylyn Manson en 2012. Depuis, Taylor Momsen a sorti six albums dont The Pretty Reckless et Going to Hell. Mais, sa célébrité s'est bien essoufflée.

> Taylor Momsen - Best Live Performances

De son côté, Leighton Meester veut commencer sa carrière musicale dès 2009. Mais son premier album, Heartstrings, est maintes fois repoussé. Il ne sortira qu'en 2014, sous un label indépendant. Entre-temps, elle a enregistré Somebody to love avec Robin Thicke et Good Girls Go Bad avec Cobra Starship. Dans le film Country Song, où elle a le rôle principal, elle chante sur la BO en compagnie de Garrett Hedlund.

Blake Lively et Kelly Rutherford : le people comme carrière

Mère et fille à l'écran, Blake Lively et Kelly Rutherford ont presque eu le même parcours après la fin de la série. Elles se sont retrouvées sous les projecteurs, surtout pour leur vie privée. Mariée depuis septembre 2012 avec Ryan Reynolds, Blake Lively distille sur Instagram des moments hilarants de leur vie de famille. Au cinéma, elle a brillé dans Adaline (2015), The Shallows,(2016) et L'Ombre d'Emily (2018).

Pour Kelly Rutherford, c'est surtout la bataille juridique pour la garde de ses enfants, qui entretient sa notoriété. Depuis 2012, son ex-mari a du quitter les États-Unis pour Monaco, avec Hermès et Helena. L'actrice dépense depuis des millions de dollars dans les procès pour obtenir la garde exclusive de ses enfants. En vain, pour le moment, ils sont toujours à Monaco.

Chace Crawford et Penn Badgley : le retour réussi en 2018 et 2019

Après l'arrêt du show, Chace Crawford (Nate Archibald) a enchaîné les rôles dans des films indépendants, dont la plupart ne sont pas sortis. Il fait quand même un passage remarqué dans Glee, en incarnant Biff le nouveau fiancé de Quinn (Dianna Agron). Il est ensuite l'un des héros de Blood and oil, une série sur ABC où il incarne Billy LeFever, un jeune homme plein d'ambition avec son épouse et fait son retour en 2019 dans la série à succès The Boys sur Amazon Prime.

Ed Westwick a été l'amant terrible, puis le mari attentionné de Blair pendant six saisons, avec de très nombreux rebondissements. Comment oublier le "Because I'm Chuck Bass" si horripilant et sensuel ? Depuis la fin de la série, Ed Westwick a eu une carrière discrète : il incarne Tybalt en 2013 dans Roméo et Juliette avec Hailee Steinfeld et Douglas Booth. En 2017, il avait été accusé d'agressions sexuelles par trois victimes. Mais, faute de preuves tangibles, l'acteur de 31 ans n'a finalement pas été poursuivi, comme l'avait indiqué son avocat.



Quant à Penn Badgley (Dan Humphrey), il a eu quelques projets pour 2015, avant de cartonner dans la série Netflix You où il incarne Joe, un stalker psychopathe, dont la saison 3 est attendue avec impatience par les fans. Matthew Settle (Rufus Humphrey), n'a pas rejoué depuis le film d'horreur Ouija en 2014 et Connor Paolo (Eric van der Woodsen) a quasiment disparu des radars.

> YOU | Bande-annonce VOSTFR | Netflix France

Jessica Szohr et Michelle Trachtenberg : le retour grâce aux séries

Jessica Szohr (Vanessa Abrams) était la meilleure amie de Dan dans la série. Elle fait son retour en 2015, après une longue période creuse, dans la série Complications sur USA Network. Elle y joue Gretchen, une infirmière. Et Michelle Trachtenberg, la plus célèbre des pestes de New York, a fait des passages dans Esprits Criminels, NCIS : Los Angeles et Sleepy Hollow.