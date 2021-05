“Friends : The Reunion” : où regarder l'épisode spécial "retrouvailles" en France ?

publié le 26/05/2021 à 14:00

"I'll be there for youuuuuuuuuuu" Cette petite phrase peut déjà donner envie de chanter à certains et certaines. C'est le début du générique de Friends, série culte des années 90 et 2000, que les fans pourront réécouter le 27 mai prochain lors d'un épisode très spécial.

Friends : The Reunion permettra de retrouver 17 ans après l'arrêt de la série, les six colocs les plus célèbres du petit écran : Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Joey ( Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) , Phoebe (Lisa Kudrow) et Ross (David Schwimmer). Aux États-Unis, The Reunion sera diffusé sur la plate-forme HBO Max ce jeudi et le même jour en France sur Salto. Il arrivera aussi "prochainement sur TF1".

Les acteurs et les actrices vont recréer certaines scènes cultes dont l'épisode final remonte au 6 mai 2004. Ils et elles seront interviewés au bord de la célèbre fontaine par l'animateur américain James Corden et verront aussi dans ce show des invités de renom, tels BTS, le groupe de K-Pop, David Beckham, Lady Gaga, Tom Selleck ou encore Kit Harington, Cindy Crawford et Cara Delevingne.

> Friends: The Reunion | Official Trailer | HBO Max