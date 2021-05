publié le 24/05/2021 à 17:02

Après des mois d'attente, les fans de La Casa de Papel peuvent enfin découvrir les premières images de la cinquième saison. La série espagnole à succès s'achèvera en deux parties de cinq épisodes chacune, le 3 septembre et le 3 décembre prochain.

Le public va devoir se préparer à dire adieu à l'équipe du Professeur, dont les aventures ont eu un franc succès sur Netflix dans plusieurs pays. Après moults rebondissements, évasions, histoires d'amour et torrents de larmes, le braquage de la Banque d'Espagne va donc bientôt s'achever. "Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l’état émotionnel des personnages. C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ", a expliqué le réalisateur Álex Pina dans le communiqué de Netflix.

Dans le trailer, qui laisse peu de place à votre respiration de reprendre un rythme normal, le Professeur est prisonnier de Sierra alors que Lisbonne a pu être libérée. Et pour la première fois depuis de nombreux épisodes, le cerveau de l'équipe de braqueurs la plus connue de Netflix, n'a pas le moindre plan pour s'en sortir. Alors qu'à l'intérieur de la Banque d'Espagne, les protagonistes tirent dans tous les sens, l'armée est en chemin et compte bien laisser peu de survivants dans cette ultime aventure.