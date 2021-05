publié le 14/05/2021 à 10:26

Vous ne rêvez pas. C'est un casting phénoménal qui va apparaître dans Friends : The Reunion, l'épisode tant attendu des retrouvailles de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courtney Cox), Joey ( Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) , Phoebe (Lisa Kudrow) et Ross (David Schwimmer). La liste des "guest" a été diffusée dans la soirée du 13 mai et en fait déjà rêver plus d'un.

Comme cela avait été annoncé par une source indiscrète, Justin Bieber fera partie de l'aventure. Selon les premières indiscrétions, le chanteur canadien réalisera un cameo en hommage à Ross, en portant costume de "patate géante", le même que Ross portait dans la saison 8. L'ancien joueur de foot et une des icônes du Royaume-Uni, David Beckham est aussi annoncé. Cela fait des années que l'ancien joueur de Manchester United n'a pas fait d'apparition sur le petit écran.

Le monde de la musique et plus particulièrement les fans de K-Pop ont pu hurler de bonheur en découvrant les membres du groupe BTS au casting. C'est la première fois que les sept artistes sud-coréens vont faire une apparition dans une série américaine. Les fans de Lady Gaga ne seront pas en reste, puisqu'elle sera aussi de la partie, tout comme James Corden, célèbre animateur américain, connu entre autres pour emmener les stars se balader en voiture dans Los Angeles en chantant leurs musiques préférées.

Loin des podiums mais toujours dans la lumière, Cindy Crawford et Cara Delevingne sont annoncées dans Friends : The Reunion. Les nostalgiques des moustaches et chemises à fleurs de la série Magnum retrouveront avec plaisir Tom Selleck. Et que dire des fans de Game of Thrones ? Kit Harington aka Jon Snow est attendu sur le plateau. Reste à savoir s'il prononcera la célèbre devise des Stark : "Winter is Coming". Les actrices Mindy Kaling et Reese Witherspoon sont aussi annoncées tout comme la militante Malala Yousafzai.

Le grand retour d'anciens membres du casting

Maggie Wheeler, qui incarnait Janice dans Friends, Larry Hankin, qui interprétait le voisin M. Heckles, Christina Pickles aka Judy Geller sont aussi annoncés au casting. Tout comme Thomas Lennon l'interprète de Randall.