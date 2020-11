publié le 27/11/2020 à 12:44

Courtenex Cox sait faire le show sur Instagram et remplir les cœurs des fans de Friends de joie. L'actrice a en effet rejoué l'une des scènes les plus cultes de son personnage Monica à l'occasion de Thanksgiving, jeudi 26 novembre. Courtenex Cox danse alors sur la musique du générique de la série, avec une vraie dinde sur la tête, exactement comme l'épisode sur Thanksgiving de la saison 5.

Dans cet épisode de Friends, Monica décide de danser avec une dinde sur la tête, sur laquelle elle ajoute des lunettes de soleil et un chapeau pour faire rire Chandler. Quelques minutes auparavant, elle l'avait embarrassé en révélant que son pire souvenir de Thanksgiving était celui où elle avait accidentellement coupé l'orteil de Chandler, en voulant le séduire.

"Joyeux Thanksgiving tout le monde ! J’espère que vous passez une belle journée ! Je me sens si reconnaissante", commence Courteney Cox dans sa vidéo, sourire aux lèvres. Elle poursuit en s'énervant (pour de faux) : "Et aussi, si je reçois une fois de plus un GIF de moi avec cette p***** de dinde sur la tête en train de danser comme une p***** de folle, je vais simplement craquer !". "En tout cas, puisque je suis le symbole de Thanksgiving, voilà… J’espère que cela vous rendra heureux", conclut-elle avant de danser avec une vraie dinde sur la tête.