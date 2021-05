"Friends" : 5 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur la série

publié le 28/05/2021 à 06:21

C'est un événement pour les fans de la série. Ce jeudi 27 mai était diffusé sur HBO Max aux États-Unis et sur Salto en France un épisode spécial intitulé Friends : The Reunion. Les six acteurs de la série se retrouvent sur le plateau, près de vingt ans après le clap de fin.

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kurdow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matt Le Blanc (Joey) et Matthew Perry (Chandler) se sont réunis autour de l'animateur britannique James Corden pour une grande interview, "très divertissante" selon David Schwimmer.

Pour l'occasion, RTL.fr a rassemblé cinq anecdotes sur la série, qui a duré de 1994 à 2004. Une manière de vous faire patienter avant de découvrir celles promises par l'émission spéciale, ou de faire durer le plaisir une fois son visionnage terminé.

1. Le premier mariage lesbien à la télévision

Dans la deuxième saison de Friends, un épisode a marqué la télévision. Il s'agit de l'épisode 11, intitulé The One with the Lesbian Wedding. Carol, l'ex-femme de Ross, se marie avec sa compagne, Susan, avec qui elle élève déjà son fils. Or, il s'agit à l'époque du premier mariage lesbien de fiction diffusé à la télévision.

Invitées en 2017 dans l'émission britannique Lorraine sur ITV, les deux actrices, Jane Sibbett et Jessica Hecht, avaient raconté comment la scène avait été censurée dans certains pays, et même dans certains États aux États-Unis. Et ce alors que les deux femmes ne s'embrassent même pas dans l'épisode. "Nous n'étions pas autorisées à nous embrasser et nous étions un peu déçues de cela. Ce n'était pas seulement pas autorisé, ce moment du mariage n'était simplement pas filmé", ont expliqué la même année les actrices à Metro News UK.

2. Les Simpson invités dans la série

Friends a reçu de nombreux invités prestigieux pour ces différents épisodes. De Bruce Willis à Brad Pitt, en passant par Julia Roberts et Susan Sarandon, la liste est longue. Mais la série a aussi reçu des membres du casting des Simpson, des doubleurs de premier plan de la série animée.



Dan Castellaneta, qui fait la voix d'Homer aux États-Unis, joue un employé de zoo dans l'épisode 12 de la saison 2. Harry Shearer, qui double notamment monsieur Burns, joue un organisateur de combats d'animaux qui veut acheter le singe de Ross, Marcel, dans le 21ème épisode de la saison 1.

Enfin, Hank Azaria, qui fait les voix de Moe ou encore Apu dans les Simpson, ne s'est pas contenté d'une seule apparition puisqu'il joue David, celui qui aurait pu être le grand amour de Phoebe.

3. Phoebe a failli finir avec David, au lieu de Mike

Lors de la dernière saison Friends, Phoebe Buffay se marie avec Mike, rencontré presque par hasard grâce à son ami Joey. Pourtant, ce n'était pas ainsi prévu ainsi au départ.



Selon Hank Azaria, qui s'était confié en décembre 2019 au Huffington Post, Phoebe aurait dû se marier avec David, dont elle était tombée amoureuse dans la saison 1. Cet amour contrarié par le départ du personnage à Minsk finira par être définitivement abandonné par les scénaristes dans la saison 9, lorsque Phoebe préfère Mike à David.



"Je pense, honnêtement, que ce qu’il s’est passé, c’est que Paul Rudd (l'interprète de Mike, ndlr) était tellement génial qu’ils ont pris le rythme avec lui et mon personnage est, du coup, devenu un faire-valoir, alors qu’au départ, c’était l’inverse", avait expliqué Hank Azaria.

4. Les rôles de Rachel et Monica devaient être inversés

Si vous êtes fan de Friends, il est sûrement difficile pour vous de distinguer Jennifer Aniston de son rôle de Rachel, et Courteney Cox de Monica. Pourtant, les rôles ne devaient pas être répartis ainsi. Au moment du casting, James Burrows, le réalisateur de la série, souhaitait que Courteney Cox joue Rachel. Mais Courteney Cox a demandé à jouer Monica parce qu'elle s'identifiait plus à ce rôle, au caractère bien trempé.



D'ailleurs, selon la scénariste Marta Kauffman, Courteney Cox ressemble aussi à Monica dans son obsession de tout nettoyer. "Elle est Monica", avait-elle déclaré au Los Angeles Times en 1995. "Elle a la loge la plus propre. Elle nettoie même les loges des autres acteurs car elle ne veut pas y aller si elles sont trop désordonnées."

5. Monica et Chandler n'auraient pas du être en couple

Au départ, Monica et Chandler ne devaient pas être en couple dans la série. D'ailleurs, avant le début de la série, il était prévu que Monica se retrouve en couple avec Joey. Finalement, les scénaristes ont considéré que "ce n'était pas la bonne énergie".



Ensuite, lorsque les créateurs de la série ont imaginé que Monica et Chandler couchent ensemble à Londres, ils pensaient n'en faire qu'un coup d'un soir. Mais au vu de la réaction du public lors du tournage de l'épisode, ils ont décidé d'aller plus loin en les faisant tomber amoureux, a révélé la scénariste Marta Kauffman en 2019.

> 40. "Friends" : comment un stratagème a permis à Jennifer Aniston de jouer dans la série Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL Originals | Durée : 02:16 | Date : 28/05/2021