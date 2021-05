Bruce Willis et John Travolta bientôt réunis au cinéma, 27 ans après "Pulp Fiction"

Bruce Willis et John Travolta vont s'envoler pour Hawaï dans "Paradise City"

27 ans après Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Bruce Willis et John Travolta vont de nouveau jouer ensemble. Comme le dévoile le média américain Deadline, les deux acteurs sont au casting de Paradise City de Chuck Russell (The Mask), dont la production va débuter le 24 mai prochain à Hawaï.

Bruce Willis incarnera dans Ryan Swan, un chasseur de primes qui fait son chemin dans l'univers criminel d'Hawaï dirigé par le personnage incarné par John Travolta. Ryan veut aussi se venger de ce parrain du crime, qui a assassiné son père. Selon le journaliste de Deadline, "Paradise City est une sorte de Miami Vice avec des chasseurs de primes à la place de policiers". Bruce Willis et John Travolta donneront la réplique à Praya Lundberg (Bangkok Adrelanine, Realms) qui a obtenu le rôle féminin principal.

S'il faudra encore patienter avant d'en savoir plus ce film, sa date de sortie et son synopsis officiel, la nouvelle des futures retrouvailles de Willis et Travolta à l'écran est déjà réjouissante.

