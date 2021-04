Pourquoi les Simpson ont-ils la peau jaune ?

publié le 07/04/2021 à 07:01

Déjà, il n’a jamais été question pour Matt Groening, le créateur de la série Les Simpson, que Bart et sa famille aient la peau rose. Non, il voulait qu'ils aient une couleur chaude… Et il penchait pour le rouge et surtout pour le vert.

Pour une raison maline : il pensait qu'en zappant parmi leurs centaines de chaînes, si les téléspectateurs tombaient sur les Simpson, leur œil allait être immédiatement attiré. Mais alors pourquoi au final c'est le jaune qui l’a emporté sur le vert ? Là aussi la raison n’est absolument pas artistique… non elle est purement financière !

Le jaune, couleur primaire, contrairement au vert, qui nécessite de mélanger du bleu et justement du jaune, coûtait nettement moins cher à utiliser. On était en 1989, je vous rappelle, on n'était pas encore dans le tout digital. Et surtout, l'équipe du dessin animé ne pensait pas partir pour 32 saisons et plus de 700 épisodes.

Donc ils cherchaient à faire le moins cher possible. Raison pour laquelle, à part Marge, les Simpson ont les cheveux jaunes comme leur peau ainsi que quatre doigts et pas cinq, ça faisait gagner du temps à dessiner. Et le temps aussi à Springfield, c’est de l’argent.

