publié le 30/08/2019 à 07:02

La série de fantasy super-star Game of Thrones, l'expérience incroyable The OA, la mini-série d'anticipation Years and Years ou encore les héros Marvel Iron Fist, Jessica Jones ou The Punisher viennent de définitivement tirer leur révérence.

En attendant les retours de certaines saisons très attendues de séries comme The Walking Dead, Peaky Blinders, The Handmaid's Tale ou encore Stranger Things, vous vous poser peut-être la fameuse question : que vais-je bien pouvoir regarder aujourd'hui ? L'offre est désormais pléthorique et les chaînes de télévision comme les plateformes de streaming font preuve d'une grande inventivité pour capter l'attention d'un public de plus en plus volatile.

Quelles sont les toutes nouvelles séries qui vont faire chavirer votre petit cœur pour cette rentrée ? RTL a fait le tri parmi les dizaines de nouveaux programmes qui vont essayer de vous séduire.

1- "Marianne" (Netflix)

> Marianne | Bande-annonce officielle | Netflix

C'est un genre que l'on n'associe pas souvent avec la création française mais Netflix donne enfin sa chance à un projet horrifique "made in France". Dans Marianne on pourra découvrir le parcours cauchemardesque d'Emma (Victoire du Bois, vue dans Call Me By Your Name) une jeune romancière qui découvre horrifiée que les monstres qu'elle imagine dans ses romans prennent vie.

L'une de ces créatures est Marianne, une sorte de sorcière dont l'esprit poursuit la jeune femme avec les plus noirs desseins. Au casting, on retrouvera aussi plusieurs acteurs français comme Lucie Boujenah (Alice Nevers, Cyrano mon amour), Alban Lenoir (Les Crevettes pailletées, Fête de famille, Kaamelott) et Tiphaine Daviot (Hippocrate, Zone blanche, Les Bigorneaux).

Marianne a été réalisée et écrite par Samuel Bodin (Tank, Lazy Company). La première saison ne comptera que 8 épisodes de 45 minutes. La série sera disponible à partir du vendredi 13 (symbolique oblige) septembre 2019.

2- "The Mandalorian" (Disney+)

> The Mandalorian | Official Trailer | Disney+ | Streaming Nov. 12

En attendant Star Wars IX au cinéma, vous pourrez regarder The Mandalorian. La série est attendue pour le 12 novembre 2019 sur Disney+. Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originaires de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire. Mais, contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett, mais sur un autre guerrier incarné par Pedro Pascal (Oberyn Martell dans Game of Thrones).



"Après Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier fait surface dans l’univers de Star Wars. The Mandalorian se déroulera après la chute de l’Empire [Episode VI] et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous y suivrons les tourments d’un as de la gâchette solitaire aux confins de la galaxie, bien loin de l’autorité de la Nouvelle République", expliquait le réalisateur Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) sur son compte Instagram.

3- "Watchmen" (HBO)

> Watchmen | Official Comic-Con Trailer | HBO

HBO passe dans le monde des super-héros de DC Comics. Watchmen est une série de 12 comics très réputés, publiés dans le milieu des années 80. Les super-héros sont devenus des hors-la-loi, bien que la figure du héros reste une fascination pour l'opinion publique.



Dans les comics d'Alan Moore et Dave Gibbons, l'histoire se déroule dans un univers parallèle où les États-Unis ont remporté la guerre du Vietnam grâce au Dr Manhattan, un physicien aux pouvoirs surpuissants issus d'un accident nucléaire. Richard Nixon a été réélu président des États-Unis puisque le scandale du Watergate n'a jamais eu lieu et les super-héros tombent en désuétude et sont forcés d'être à la retraite à cause de la loi Keene.



Regina King incarnera le personnage d'Angela Abar, une policière afro-américaine, Louis Gossett Jr. sera Old Man, un ancien commissaire. Jeremy Irons, qui prête ses traits à Alfred, dans Batman VS Superman et Justice League, est également au rendez-vous. Le trio partagera l'affiche avec Don Johnson (Miami Vice), Andrew Howard (Limitless), Tim Blake Nelson (Les Quatre Fantastiques), Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Frances Fisher (Titanic), Ja-cob Ming-Trent (Superfly), Sara Vickers (Endeavour) et Adelaide Clemens (Silent Hill: Revelation 3D). Watchmen sera diffusé à l'automne 2019 sur OCS

4- "The Dark Crystal" (Netflix)

> The Dark Crystal: Age of Resistance | Trailer | Netflix

Les personnages du film de Jim Henson et Frank Oz (Yoda dans la saga Star Wars) sont doublés par un casting prestigieux : Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Helena Bonham Carter (Fight Club), Mark Hamill (Star Wars) et Tyron Egerton (Rocketman).



Dans un univers fantastique, plein de magie, le monde de Thra des Gelfings est en train de mourir. Le Cristal, source de vie et de pouvoir situé au centre de ce monde magique, a été endommagé par les Skeksès, des créatures belliqueuses. Deux Gelfings font alors une découverte qui changera leur histoire pour toujours.



Dark Crystal : le temps de la Résistance sera diffusé le 30 août 2019 sur Netflix. La série conserve les techniques du film des années 80 et les personnages sont des marionnettes et non des créatures numériques. Une technique rare au charme indéniable.

5- "Bazar de la charité" (TF1)

> Le Bazar de la Charité | Bande annonce #1

TF1 sort les grands moyens pour raconter un événement dramatique historique de grande ampleur. Le 4 mai 1897 à Paris, un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le Bazar de la Charité, un édifice abritant une manifestation caritative particulièrement populaire. Le bilan est considérable : 120 morts, essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel.



La première chaîne revisite cette période historique à grand renfort de costumes et de décors d'époque. Bazar de la charité va raconter cette histoire en croisant trois destins de femmes : Adrienne de Lenverpre, Alice de Jeansin et sa bonne Rose Rivière. Usurpation d’identité, amours interdits, changement radical de vie, émancipation, cette mini-série a pour ambition de nous propulser dans la société parisienne de la fin du XIXe siècle.



Le casting est impressionnant avec Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou, Stéphane Guillon ou encore Josiane Balasko à l'affiche. Le budget de cette série est considérable : plus de deux millions d'euros pour chacun des 8 épisodes de 52 minutes.

6- "Carnival Row" (Amazon)

> Carnival Row Season 1 - Official Trailer | Prime Video

Les séries d'époque séduisent et la fantasy aussi. Autant allier les deux et aligner les stars et ce pourrait être un succès assuré. Cette nouvelle série raconte une incroyable cohabitation dans l'Angleterre victorienne, où les hommes et leurs machines vivent côte à côte avec des fées et d'autres créatures du folklore. Une société parfaitement intolérante où les deux camps se jugent et s'affrontent avec âpreté.



Tel des Roméo et Juliette remaniés, un couple parvient à affronter ces préjugés : le détective Rycroft Philostrate d'un côté, et une fée réfugiée du nom de Vignette Stonemoss de l'autre. Ces deux héros sont incarnés par deux stars de cinéma : Orlando Bloom (Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes) et Cara Delevingne (Valérian, Suicide Squad).



La série mélange habillement intrigues policières, créatures fantastiques, costumes d'époque et romance impossible. Elle sera diffusée sur Amazon Prime à partir du 30 août 2019.

7- "Unbelievable" (Netflix)

> Unbelievable | Official Trailer | Netflix

Même si les événements de cette histoire sont difficiles à croire, sachez qu'il s'agit d'une histoire vraie. Inspirée par un article ayant reçu le très prestigieux prix Pulitzer, Unbelievable est une nouvelle série de Netflix qui entend jeter un peu de lumière sur la question de ces femmes que l'on ne croit pas.



Il s'agit d'une mini-série policière qui commence par le témoignage d'une jeune femme victime d'un viol. Les policiers sont rapidement convaincus que l’histoire de cette victime est une invention et abandonnent l'enquête. Deux enquêtrices d'un autre État vont, elles, lier cette affaire à plusieurs autres pour finalement découvrir la vérité. Toni Collette (Muriel, Sixième Sens, Hereditary, Little Miss Sunshine) joue le rôle de la détective Grace Rasmussen et Merritt Wever (Nurse Jackie, The Walking Dead), la détective Karen Duvall. Kaitlyn Dever (Justified, Beautiful Boy, Booksmart) joue la jeune Marie Adle.

8- "Evil" (CBS)

> Watch CBS' Evil Trailer

Voici le nouveau bébé de Robert et Michelle King, le couple de showrunners qui a offert au monde les excellentes séries The Good Wife et The Good Fight. Evil va mélanger plusieurs registres : la série policière, l'intrigue psychologique et une bonne dose de possessions démoniaques.



La concept de la série entend explorer les différents aspects de la notion de Mal. Pour cela, une psychologue très cartésienne s'unit à un prêtre aux méthodes musclées et un enquêteur pour évaluer des incidents surnaturels. Katja Herbers joue l'héroïne Kristen Bouchard, Mike Colter, un acteur que l'on a déjà vu dans les précédentes créations du couple King, joue le prêtre David Acosta.



La série commencera sa diffusion hebdomadaire sur la chaîne américaine CBS à partir du 26 septembre 2019.

9- "La Garçonne" (France 2)

France 2 aussi fait le pari du voyage temporel avec une nouvelle série de 6 épisodes de 52 minutes qui promet de nous plonger dans le Paris des années 20. La série raconte l'histoire de Louise Kerlac (Laura Smet), témoin du meurtre d'un proche commis par des agents de l'État, elle doit disparaître pour survivre. Convaincue que le meilleur moyen de passer inaperçue est d'intégrer la police, elle décide de se travestir et de prendre l'identité de son frère jumeau pour entrer au service criminel de la police parisienne. Par ailleurs, elle va se rapprocher d'un journaliste, qui risquera de mettre en danger le secret de sa double identité.



Grégory Fitoussi (Engrenages), Tom Hygreck, Jérôme Deschamps, Aurélien Recoing, Lily Fleur Pointeau, Clément Aubert et Noémie Kocher sont aussi au casting de cette prochaine série. Le tournage de La Garçonne se terminera en octobre.

10- "The Politician" (Netflix)

> The Politician | Official Trailer | Netflix

Ryan Murphy ne s'arrête pas de créer. L'homme derrière Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud ou Pose revient avec une nouvelle série très colorée. The Politician suivra le destin d'un jeune lycéen obsédé par la politique. Incarné par l'acteur Ben Platt, Playton Hobart sera au cœur de cette série qui entend s'intéresser aux différentes campagnes électorales de sa vie, la première se passant, naturellement au lycée.



Le casting de cette nouvelle série pop et grinçante est particulièrement spectaculaire avec Gwyneth Paltrow (Proof, Glee, Avengers) et Jessica Lange (King Kong, Grey Gardens, American Horror Story) dans des rôles récurrents. La série sera disponible sur Netflix le 27 septembre 2019.

11- "Un homme ordinaire" (M6)

M6 va revisiter l'incroyable tragédie de la famille de Ligonnès dans une mini-série de 4 épisodes de 52 minutes. Arnaud Ducret, Emilie Dequenne et Chloé Lambert sont au casting de cette série réalisée par Pierre Aknine (Crime d'état, Ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils, Osmosis).



L'histoire est remise en scène et devient une fiction. "En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les quatre enfants et les deux labradors y ont été déposés mais le père de la famille est introuvable", raconte le synopsis de la chaîne. "C'est à travers l'enquête d'une hackeuse qui apporta un grand nombre de réponses à la police que nous allons rentrer dans les arcanes de cette affaire qui a secoué la France".

12- "Les Sauvages" (Canal+)

> LES SAUVAGES - Teaser

"Tout sourit à Fouad, jeune acteur populaire, star d’une série télévisée qui cartonne, et par ailleurs fiancé de Jasmine, la fille du candidat favori à l’élection présidentielle, Idder Chaouch", explique Canal+ pour décrire sa nouvelle création Les Sauvages. "Mais Chaouch, lors d’un bain de foule, est la cible d’un tireur..." Les familles vont se déchirer tandis que l’enquête cherche à déterminer si le jeune homme a agi seul. Fouad, dont le monde s’écroule, décide d’enquêter de son côté soutenu par la responsable de la sécurité du président. Une saga familiale sur fond d’enquête tendue dans la France d’aujourd’hui".



La série réunit Roschdy Zem (dans le rôle du candidat à la présidentielle Idder Chaouch), Marina Foïs, Sofiane Zermani, Farida Rahouadj, Souheila Yacoub et Amira Casar. La série sera diffusée sur la chaîne cryptée à partir du 23 septembre 2019.

13- "Back to Life" (Showtime)

> Back To Life (2019) Official Trailer | Daisy Haggard SHOWTIME Series

Déprimé de la fin d'Orange is the New Black et de Fleabag ? Back To Life pourrait bien vous redonner des couleurs. Cette série de (et avec) Daisy Haggard raconte le destin de Miranda "Miri' Thomas, une femme qui sort de prison après 18 ans derrière les barreaux.



Une série entre drame et comédie dans le plus pur style de la création contemporaine britannique. Il s'agit d'une série de la BBC qui sera diffusée sur la chaîne américaine Showtime à partir du 6 octobre 2019. De quoi donner une seconde vie à Back To Life après une diffusion confidentielle au mois d'avril au Royaume-Uni.

14- "His Dark Materials" (HBO)

> His Dark Materials: Season 1: Official Teaser | HBO

La fantasy reste un royaume littéraire et les adaptations règnent en maître. On ne compte pas beaucoup de tentatives de scénarios originaux dans ce domaine. Parmi les grands noms, on trouve Philip Pullman et sa trilogie qui fut un véritable succès en librairie. À la croisée des mondes (His Dark Materials, en version originale) a fait rêver les enfants et les adolescents quand Harry Potter devenait un succès colossal.



Elle raconte l'histoire de Lyra, une orpheline vivant au Jordan collège d'Oxford, dans une dimension parallèle à la nôtre. Dans son monde, les personnages évoluent avec des daemon, des familiers qui représentent l'âme des humains dans le monde physique. Un univers dans lequel les animaux parlent et où le clergé et son Magisterium règnent tout puissant.



Cependant, l'oeuvre n'a pas connu le même succès au cinéma que le célèbre sorcier de J.K Rowling. Malgré un casting cinq étoiles (Nicole Kidman, Eva Green, Daniel Craig...), la jeune Lyra et son daemon n'ont connu qu'un film : La Boussole d'Or. Peu importe ce destin brisé puisque, désormais, les séries télévisées proposent des productions de grande qualité capables de rivaliser avec Hollywood. His Dark Materials, nouvelle version, profitera sûrement d'une intrigue plus étirée sur la longueur.



BBC One et HBO sont à la tâche. Le casting sera moins clinquant que La Boussole d'or mais restera de haut vol avec James McAvoy (X-Men, Split) dans le rôle de Lord Asriel, l'oncle de l'héroïne ou Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Mary Poppins Returns) dans celui de Lee Scoresby. L'héroïne sera jouée par la jeune actrice Dafne Keen qui a crevé l'écran dans le film Logan.



Pour l'heure, deux saisons ont été commandées par BBC One et HBO. Chacune comptera 8 épisodes. La diffusion du Season Premiere est prévue pour la fin de l'année 2019. La première bande-annonce a été révélée le 17 mai 2019.

15- "The Witcher" (Netflix)

> The Witcher | Official Teaser | Netflix

La série est inspirée de l'oeuvre de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. L'écrivain a créé son personnage de Sorceleur, un chasseur de monstres mutant appelé Geralt de Riv, dans les années 90. Depuis, nous comptons plusieurs recueils de nouvelles, cinq romans et, surtout, des jeux vidéo très populaires. Ce sont ces titres qui ont largement popularisé l'univers fantastique et politique d'Andrzej Sapkowski. The Witcher, The Witcher 2: Assassin's of Kings et surtout The Witcher 3: Wild Hunt sont considérés comme les meilleurs jeux de rôle jamais commercialisés avec des scénarios prenant et une direction artistique de haute volée.



Les jeux vidéo se sont écoulés à 40 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 20 millions pour le troisième volet Wild Hunt. Des chiffres qui ont rapidement attiré Netflix. La version télévisée pourra-t-elle faire aussi bien que Game of Thrones et appâter des millions de nouveaux abonnés ?



Henry Cavill campera le rôle du sorceleur Geralt de Riv. Il apparaît à l'écran avec ses cheveux blancs et son (ses ?) épée(s), les attributs du protagoniste principale. Les actrices Freya Allan et Anya Chalotra vont rejoindre cette aventure peuplée de sorcières politiciennes, d'un guerrier mutant et de créatures monstrueuses. Freya Allan campera l'impétueuse et mystérieuse princesse Ciri, tandis qu'Anya Chalotra sera l'indomptable sorcière Yennefer. Dans la saga du Sorceleur, ces sorcières souvent puissantes et très influentes jouent un rôle prépondérant dans la vie politique des royaumes. Ceux qui ont appréciés les échanges entre Cersei, Sansa, Margaery ou Olenna dans Game of Thrones devraient retrouver quelques savoureux échanges.