"The Witcher" (Netflix) : pourquoi Geralt n'a-t-il qu'une épée dans la série ?

Il ne faut pas plaisanter avec les fans de fantasy. Les réalisateurs de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter le savent très bien. Une seule erreur dans l'adaptation et c'est une armée de fans qui viendra critiquer très rudement votre film ou votre série.

La prochaine série qui devrait intéresser les passionnés de magie, de politique et de monstres est The Witcher. Cette nouvelle super-production de Netflix adapte l'œuvre de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski déjà portée à l'écran dans les très populaires jeux vidéo des studios Projekt Red. L'objectif est simple : faire au moins aussi bien que Game of Thrones. Pour se faire, il ne faut pas antagoniser les fans... et pourtant une première polémique n'a pas manqué de surgir à peine les premiers visuels publiés.

Après l'affreuse perruque de l'acteur Henry Cavill qui incarne le héros Geralt de Riv, voici le scandale des épées. Une grande majorité des fans savent que Geralt utilise deux épées, une en acier contre les humains et une autre en argent contre les entités surnaturelles qu'il affronte. C'est du moins l'image qui est gravée dans l'esprit des gamers qui ont passé des heures sur leurs consoles à jouer à The Witcher.

Où est la deuxième épée ?

Quelle ne fut pas la surprise des fans lorsqu'ils ont découvert, sur les premières photos en costume de la série, que Geralt ne portait qu'une seule épée. La colère commençait déjà à gronder sur les réseaux sociaux. Mais la showrunneuse de la série Lauren S. Hissrich a anticipé la polémique.

Sur son compte Twitter, elle expliquait en évoquant le personnage : "Geralt est stoïque, circonspect, équilibré et féroce. Il est aussi doux et sensible dans une minuscule partie de son cœur qu'il ne révélera jamais sauf peut-être à la fin de la série, et encore... Et oui, il n'a qu'une seule épée, jusqu'au moment où..."

Ce suspense laisse penser que Geralt obtiendra sa seconde lame à un moment ultérieur dans l'histoire. Un moment qui ne manquera pas de faire vibrer les fans de plaisir. Il faut dire que la série ne fait pas déshonneur au Sorceleur puisque dans les romans originels, Geralt ne porte qu'une seule épée. Celle en acier.



Sa lame d'argent est souvent simplement sur sa monture, il ne se balade pas avec deux armes comme dans le jeu pour des raisons pratiques et il l'utilise - finalement - très rarement. Lauren S. Hissrich s'est amusée de cette polémique baptisé "Swordgate2019" qui a ravivé l'intérêt de la communauté des fans. Et toute publicité est bonne à prendre.

