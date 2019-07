publié le 26/07/2019 à 08:05

Netflix n'a pas attendu la fin de Game of Thrones pour penser à ravir le trône à la série de HBO. Avant même la diffusion de l'ultime saison 8 du Trône de Fer, le service de streaming avait dévoilé son intention de porter à l'écran la saga The Witcher.

La série est inspirée de l'oeuvre de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. L'écrivain a créé son personnage de Sorceleur, un chasseur de monstres mutant appelé Geralt de Riv, dans les années 90. Depuis, nous comptons plusieurs recueils de nouvelles, cinq romans publiés aux éditions Bragelonne et, surtout, des jeux vidéo très populaires produits par les studios CD Projekt Red basés à Varsovie. Ce sont ces titres qui ont largement popularisé l'univers fantastique et politique d'Andrzej Sapkowski. The Witcher, The Witcher 2: Assassin's of Kings et surtout The Witcher 3: Wild Hunt sont considérés comme les meilleurs jeux de rôle jamais commercialisés avec des scénarios prenant et une direction artistique de haute volée.

Les jeux vidéo se sont écoulés à 40 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 20 millions pour le troisième volet Wild Hunt. Des chiffres qui ont rapidement attiré Netflix. La version télévisée pourra-t-elle faire aussi bien que Game of Thrones et appâter des millions de nouveaux abonnés ?

Ne pas décevoir les fans des jeux

Saluée par bon nombre de lecteurs et de passionnés de jeux vidéo, l'excellente licence The Witcher devrait offrir son lot de belles surprises malgré une première petite déception des fans lors de la publication du premier visuel de la série. Henry Cavill, qui campera le rôle du sorceleur Geralt de Riv, apparaît en effet avec des cheveux blancs un peu trop synthétiques, le visage parfaitement rasé qu'on lui connaissait dans Man of Steel (entre autres) et une prestance un peu trop théâtrale pour parfaitement incarner le tueur de démon taciturne que tout le monde connaît et admire.

Les actrices Freya Allan et Anya Chalotra vont rejoindre cette aventure peuplée de sorcières politiciennes, d'un guerrier mutant et de créatures monstrueuses. Freya Allan campera l'impétueuse et mystérieuse princesse Ciri, tandis qu'Anya Chalotra sera l'indomptable sorcière Yennefer. Dans la saga du Sorceleur, ces sorcières souvent puissantes et très influentes jouent un rôle prépondérant dans la vie politique des royaumes. Ceux qui ont appréciés les échanges entre Cersei, Sansa, Margaery ou Olenna dans Game of Thrones devraient retrouver quelques savoureux échanges.

Sean Daniel et Jason Brown, qui ont travaillé sur la série The Expanse, seront les producteurs exécutifs et Andrzej Sapkowski sera un consultant. Lauren Schmidt Hissrich, productrice de Daredevil et des Defenders sera la showrunner. Des anciens réalisateurs de Game of Thrones ou Outlander ont été appelés à travailler sur le projet.

Quelques images du tournage ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On peut distinguer les moyens techniques ainsi que certains décors et costumes.

> The Witcher Netflix - Photos from Set

Pour vous faire une idée de l'univers, voici une bande-annonce du jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt. Il est peu probable que Netflix propose une production aussi léchée ne serait-ce que pour des questions de budgets, mais il est évident que les fans feront la comparaison entre le monde qu'ils connaissent (celui des jeux) et celui que Netflix propose.

> "A Night to Remember" Launch Cinematic - The Witcher III: Wild Hunt

Lors de la Comic-Con de San Diego 2019, un premier long teaser a été dévoilé. Les fans ont été majoritairement conquis par ce qu'ils ont découvert. On peut y voir quelques scènes de combats musclées portées par le très (trop ?) athlétique Henry Cavill, des intrigues de cour, les débuts de Yennefer encore déformée (elle devrait utiliser des moyens magiques pour devenir la très belle femme que les joueurs connaissent), les conflits raciaux entre les elfes et les humains, de la magie et de monstrueuses créatures.

> The Witcher | Teaser officiel VOSTFR | Netflix

En résumé

Titre officiel : The Witcher

Date de diffusion : automne 2019

Showrunner : Lauren Schmidt Hissrich (À la Maison blanche, Private Practice, Daredevil). Alik Sakharov (Rome, Game of Thrones, House of Cards), Alex Garcia Lopez ou Charlotte Brändström (Outlander, Counterpart) sont à la réalisation

Casting : Henry Cavill (Geralt de Riv), Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (reine Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (roi Eist), Joey Batey (Jaskier), Anna Shaffer (Triss Merigold)...

Diffuseur : Netflix.

Saison et épisodes : une saison de huit épisodes est prévue pour l'heure.

Comptes officiels : site officiel sur Netflix, compte Twitter de Netflix France, la page Facebook de l'auteur de la saga et son site (en polonais), le compte Twitter de la showrunner Lauren Schmidt Hissrich.