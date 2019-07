publié le 23/07/2019 à 08:05

Avec la fin de Game of Thrones, le champ est libre pour que de nouvelles séries de fantasy puissent briller à la télévision. L'objectif pour les chaînes et les productions est de trouver la nouvelle poule aux œufs d'or capable de provoquer le même enthousiasme que l’adaptation de la saga signée G. R. R. Martin.

Premier réflexe : se plonger dans les meilleures ventes et les piliers du genre. La fantasy reste un royaume littéraire et les adaptations règnent en maître. On ne compte pas beaucoup de tentatives de scénarios originaux dans ce domaine. Parmi les grands noms, on trouve Philip Pullman et sa trilogie qui fut un véritable succès en librairie. À la croisée des mondes (His Dark Materials, en version originale) a fait rêver les enfants et les adolescents quand Harry Potter devenait un succès colossal.

Elle raconte l'histoire de Lyra, une orpheline vivant au Jordan collège d'Oxford, dans une dimension parallèle à la nôtre. Dans son monde, les personnages évoluent avec des daemon, des familiers qui représentent l'âme des humains dans le monde physique. Un univers dans lequel les animaux parlent et où le clergé et son Magisterium règnent tout puissant.

Une nouvelle adaptation

Cependant, l'oeuvre n'a pas connu le même succès au cinéma que le célèbre sorcier de J.K Rowling. Malgré un casting cinq étoiles (Nicole Kidman, Eva Green, Daniel Craig...), la jeune Lyra et son daemon n'ont connu qu'un film : La Boussole d'Or.

D'après Philip Pullman, ce sont les mauvais résultats au box-office et la pression de certains groupes religieux très critiques qui ont eu raison de sa trilogie sur grand écran. Il faut dire que l’oeuvre de Pullman critique très ouvertement les religions, leurs dogmes et leurs clergés. Peu importe l'annulation puisque, désormais, les séries télévisées proposent des productions de grande qualité capables de rivaliser avec Hollywood. His Dark Materials profitera sûrement d'une intrigue plus étirée sur la longueur.

> The Golden Compass - Trailer

C'est la BBC One et HBO qui sont à la tâche. Le casting sera moins clinquant que La Boussole d'or mais restera de haut vol avec James McAvoy (X-Men, Split) dans le rôle de Lord Asriel, l'oncle de l'héroïne ou Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Mary Poppins Returns) dans celui de Lee Scoresby. L'héroïne sera jouée par la jeune actrice Dafne Keen qui a crevé l'écran dans le film Logan.

Le meilleur de la création britannique

La série va bénéficier d'un traitement royal avec de grands noms derrière le projet. Les productrices Jane Tranter et Julie Gardner, très impliquées dans la nouvelle version de Doctor Whos devraient mettre leurs talents au service de la série. Du côté de la création pure, on peut compter sur l’œil averti et le grand sens de la mise en scène du réalisateur Tom Hooper (The King's Speech, Les Misérables, The Danish Girl). Jack Thorne, le scénariste des séries ultra-british et abrasives Skins et Shameless sera en charge du scénario. Il devrait trouver les ficelles pour adapter au mieux l'oeuvre de Pullman.



Pour l'heure, deux saisons ont été commandées par BBC One et HBO. Chacune comptera 8 épisodes. La diffusion du Season Premiere est prévue pour la fin de l'année 2019. La première bande-annonce a été révélée le 17 mai 2019.

En résumé

Titre : His Dark Materials (À la croisée des mondes, en français)

Date de diffusion : fin 2019

Saisons et épisodes : deux saisons sont déjà commandées, chacune comptera 8 épisodes.

Showrunner : Tom Hooper (The King's Speech, Les Misérables, The Danish Girl) à la réalisation et Jack Thorne (Skins, Shameless) au scénario.

Casting : Dafne Keen (Lyra Belacqua), James McAvoy (Lord Asriel), Ruth Wilson (Marisa Coulter), Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby), Ruta Gedmintas (Serafina Pekkala), etc.

Diffuseur : HBO et BBC One

Comptes officiels : @daemonsanddust sur Twitter, Instagram et Facebook.