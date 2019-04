publié le 18/04/2019 à 10:53

La vingtaine de films en course pour le 72e Festival de Cannes sera dévoilée à 11h ce jeudi 18 avril 2019, lors d'une conférence de presse en présence du président du festival, Pierre Lescure, et de son délégué général, en charge de la sélection, Thierry Frémaux.



Cette année, le Festival dont le jury sera présidé par le réalisateur Alejandro Iñárritu (Birdman, The Revenant, Babel) se déroulera du 14 au au 25 mai 2019. Pour l'heure un film en compétition avait déjà été annoncé : The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et Iggy Pop qui ouvrira la cérémonie. Parmi les autres annonces de ce 72e Festival de Cannes, Alain Delon recevra la Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Les films pressentis pour cette année sont

Alejandro Iñárritu succède à Cate Blanchett, 12e femme à présider ce prestigieux jury, dont les membres pour cette édition du Festival 2019 seront révélés d'ici quelques jours.

Les films retenus pour la Sélection officielle cette année sont :

